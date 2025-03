Le Bloc soulève l'importance des alliés du Canada

Les députés du Bloc Québécois de Jonquière et du Lac Saint-Jean, Mario Simard et Alexis-Brunelle Duceppe, ont communiqué la vision de leur parti en ce qui concerne les tarifs américains, ce mercredi.

Selon eux, la stratégie de Donald Trump commence à se clarifier. Le président américain étouffe ses partenaires commerciaux les plus proches, monopolise l’attention des médias et du public tout en tentant d’attirer les entreprises aux États-Unis le plus longtemps possible, jusqu’à ce que l’inflation, les bourses ou les taux d’intérêts ne les forcent à reculer.

C’est pourquoi, selon eux, le Québec doit se préparer à défendre ses propres intérêts, considérant que les exportations principales de la province sont à risque.

Le Québec et le Canada doivent également s’entendre sur les revenus générés par les contre-tarifs canadiens.

Il est tout aussi important que le Québec, le Canada, le Mexique et l’Europe établissent une stratégie commune pour couper court aux manœuvres américaines.