On donne la parole aux femmes à l'IQ Atelier d'Alma

L’IQ Atelier, à Alma, sera l’hôte d’un après-midi bière et spectacle dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le samedi 8 mars.

L’activité, organisée par Le Collectif 8 mars Lac-Saint-Jean Est, se déroulera en formule micro-ouvert de 13 h à 16 h. Une série de brèves prestations en tout genre – musique, lecture engagée, arts visuels – seront présentées et permettront d’explorer le thème Encore en lutte.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ l’unité en téléphonant au 418 668-7698.

La formule micro-ouvert a été retenue à la suite du succès de la précédente édition, qui a été le théâtre de moments inspirants et a suscité l’engagement collectif des participants.

« Un micro-ouvert est un moment précieux où chaque parole, de chaque personne, compte, afin de sensibiliser les uns, inspirer les autres, dans le but de renforcer l'unité sur le chemin de l’égalité des genres », affirme Meggy Harvey-Lemieux, intervenante au Centre de femmes au Quatre-Temps.

Ce sera l’occasion pour les femmes inscrites « de faire entendre leurs droits passés, présents et futurs, ainsi que de partager leurs fiertés et préoccupations », ajoute Marylène Savard, stagiaire en travail social au CLSC d’Alma.

Le thème Encore en lutte a quant à elle été choisie car, estime-t-on, elle exprime bien l’importance de soutenir des efforts continus devant des enjeux persistants en matière d’égalité.

« En 2025, la nécessité de célébrer cette journée n'a jamais été aussi pressante. Face aux reculs sur les droits des femmes et à la montée de courants conservateurs, la journée du 8 mars est un moment crucial pour réaffirmer que les luttes pour l'égalité et contre les injustices ne sont pas terminées. C'est une occasion de rappeler que chaque avancée peut être remise en question et que la solidarité des femmes reste plus que jamais un levier de changement », fait valoir Delphine Malempré, également intervenante au Centre de femmes au Quatre-Temps.

Actif depuis plus de 35 ans, le Collectif 8 mars Lac-Saint-Jean Est est un regroupement de plusieurs organismes communautaires, syndicats, travailleuses du réseau public et stagiaires des niveaux collégial et universitaire. Chaque année, la dizaine d’organisations membres se mobilisent afin d’offrir une activité pour la population de la MRC de Lac-Saint-Jean Est à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Près de 8 000 personnes ont assisté aux différents événements au fil des ans.