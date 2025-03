La situation du logement demeure problématique à Alma

S’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, l’arrivée des Habitations Coderr et de ses 60 unités ne suffira pas à régler la crise du logement à Alma, notamment celle des logements sociaux et abordables.

C’est ce qu’est forcé de conclure Marc-André Côté-Ouellet, directeur général de l’Office d’habitation Jeannois (OHJ).

En consultant sa liste d’attente, il indique que plus de 50 ménages sont actuellement en attente d’un logement social (subventionné) dans Alma et les environs. Or, parmi les 60 unités des Habitations Coderr, on ne compte que 15 logements sociaux, ce qui est « très positif », mais néanmoins insuffisant. « Il reste encore beaucoup de travail. »

L’OHJ détient 348 unités d’habitation à loyer modique (HLM), réparties entre Alma, Saint-Nazaire, Saint-Ludger-de-Milot, Sainte-Monique, l’Ascension-de-Notre-Seigneur et Saint-Bruno. L’organisme possède aussi un parc d’environ 120 logements subventionnés par le Programme de supplément au loyer (PSL).

Les 468 logements sociaux de l’OHJ sont actuellement tous occupés.

Logement abordable vs social

Au Québec, il existe trois grandes formes de logement social: les HLM, les coopératives d’habitation et les organismes sans but lucratif (OSBL) d’habitation, dont les Habitations Coderr sont un exemple.

Le prix des loyers de types HLM et OSBL est fixé de sorte qu’il ne dépasse pas 25 % des revenus annuels de leurs locataires, le reste du loyer étant subventionné par l’État. Dans le cas des habitations OSBL, les subventions sont issues du PSL. Certains des locataires d’une coopérative d’habitation peuvent également être admissibles au PSL.

Quant aux logements dits « abordables », il s’agit de logements se louant à un prix généralement 20 % inférieur à la moyenne des loyers sur le marché locatif.

La méthode utilisée pour calculer le coût d’un logement abordable est toutefois critiquée puisqu’elle prend les prix du marché comme point de départ. Ainsi, un appartement 4 ½ se louant à 1 400 $ par mois pourrait être qualifié « d’abordable » étant donné qu’il se trouve dans un marché où les logements de cette taille se louent à en moyenne 1 750 $.

Dans le cas des Habitations Coderr, qui offrira 45 logements abordables, le loyer mensuel sera fixé à environ 740 $ pour un logement d’une chambre, à 935 $ pour un logement de deux chambres et à 995 $ pour un logement de trois chambres.

Sur la bonne voie

À Alma, on dénombre quelques mises en chantier d’immeubles à logements en 2024. Un immeuble de dix logements a notamment été construit sur le boulevard Saint-Jude. On répertorie aussi quelques projets visant à ajouter une ou deux unités à des immeubles existants.

Toujours en 2024, 158 nouveaux logements locatifs ont été autorisés, soit plus de quatre fois la moyenne des trois dernières années, qui était environ de 35 logements par année.

N’empêche, le taux d’inoccupation de la municipalité stagnait à 0,5 % à la fin de 2024, selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Or, on commence à parler d’une pénurie de logements lorsque le taux d’inoccupation descend sous la barre des 3,5 %.

« Depuis bientôt trois ans, nous avons un service d’aide à la recherche de logements. Et ce que nous avons constaté, c’est que le portrait de notre clientèle a changé. On voit des gens qui, il n’y a pas si longtemps encore, n’auraient pas eu besoin de notre aide, et ça, c’est entre autres dû à l’explosion du prix des loyers », ajoute Marc-André Côté-Ouellet.