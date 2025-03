Métabetchouan-Lac-à-la-Croix cherche encore la cause

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix tente toujours de déterminer la source de la contamination de son eau potable aux. Un avis de non-consommation de l’eau courante est toujours en vigueur cette semaine pour les personnes vulnérables uniquement.

Rappelons que les trois principaux groupes vulnérables sont les femmes enceintes, les nourrissons ainsi que les personnes sous dialyse péritonéale.

Ces individus peuvent se rendre à l’hôtel de ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ou à l’aréna afin d’y récupérer de l’eau embouteillée. Ils doivent toutefois le faire selon un horaire disponible sur le site Internet de la municipalité.

Un taux alarmant en janvier

Dans la dernière semaine de janvier, une concentration de 13 mg/L de nitrates/nitrites avait été enregistrée dans l’eau potable de la municipalité, ce qui excède de 10 mg la concentration maximale acceptable (CMA) établie par la Santé publique pour le nitrite dans l'eau potable.

Bien que le taux de nitrates/nitrites ait diminué depuis, il est encore trop élevé (4,93 mg/L selon les plus récentes analyses) pour lever l’avis de non-consommation destiné aux personnes vulnérables. Cette concentration est cependant jugée sûre par la Santé publique pour les adultes et ceux qui ne font pas partie des groupes vulnérables, assure le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin.

Trouver la source

Le travail se poursuit afin d’identifier la cause et la provenance des quantités inhabituelles de nitrates/nitrites. Les eaux d’un lac et d’une rivière se trouvant à proximité de la prise d’eau municipale seront notamment analysées par des experts.

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix teste son eau potable sur une base hebdomadaire en tout temps.

Selon André Fortin, la concentration de nitrates/nitrites tend à être plus importante au printemps. Parfois naturellement présents dans le sol, ces éléments chimiques peuvent aussi provenir des rejets azotés de l’industrie agricole, notamment.

Afin de limiter la contamination provoquée par l’agriculture, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a établi un périmètre de sécurité empêchant certaines cultures autour de sa prise d’eau en 2021. Celui-ci pourrait être élargi en fonction des conclusions de l’enquête.