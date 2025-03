Les Rotariens d’Alma attaquent la santé mentale de front

Cette année, le Club Rotary d’Alma a décidé de remettre le fruit de ses collectes de fonds au profit de la santé mentale. La somme de 20 000 $ a ainsi été versée à la Fondation Vivre ma santé mentale à l’occasion d’une petite cérémonie ce matin, à Alma.

« Ce don permettra d’appuyer concrètement la mission de la fondation, qui est d'aider les personnes en situation de détresse psychologique à accéder aux ressources dont elles sont besoin et à devenir actrices de leur rétablissement », soutiennent les coprésidents 2024-2025 du Club Rotary d’Alma, Martial Tremblay et Denis Larouche.

« Le Club Rotary d’Alma, poursuivent-ils, contribuera activement au bien-être de la fondation et de sa cause, que ce soit à travers des activités de sensibilisation, le soutien aux bénéficiaires ou la modernisation des infrastructures. »

Les Rotariens d’Alma s’alignent du même coup sur l’orientation actuelle du Rotary international.

« La santé mentale est un problème trop souvent négligé en raison de la stigmatisation dont ses victimes font l’objet. L’implication de Rotary clubs va permettre d’atténuer cette stigmatisation, et de plus en plus de monde seront à l’aise d’en parler », affirme Felix-Kingsley Obialo, membre du Rotary club d'Ibadan Idi-Ishina au Nigeria.

Du même avis, les coprésidents du Club d’Alma ajoutent que « la pandémie a mis en lumière l’ampleur des troubles mentaux tels que la dépression, l’anxiété et le suicide, qui restent tabous dans de nombreuses sociétés. Nous connaissons tous un parent, un ami, un voisin ou un collègue en souffrance. »

Or, concluent Martial Tremblay et Denis Larouche, « fondée sur l’amitié et le service, notre organisation peut créer un climat de confiance et de bienveillance, favoriser le dialogue sur la santé mentale et mettre en place des actions préventives et interventionnelles adaptées aux besoins de nos communautés ».