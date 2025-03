Un nouveau maire qui veut des réponses

À peine élu par acclamation depuis vendredi que le nouveau conseil de ville de la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean souhaite éclaircir les circonstances qui ont fait en sorte que le précédent conseil démissionne en bloc.

Le nouveau maire, Roger Villeneuve, a confié à Radio-Canada qu’il n’exclut pas de demander une enquête sur ce conflit qui a fortement secoué le village. Rappelons que le nouveau maire ainsi que six nouveaux conseillers municipaux ont été choisis pour continuer de veiller au bien de la municipalité, elle qui avait été placée sous administration provisoire en attendant la mise en place d’un nouveau conseil. Roger Villeneuve croit que le fait de se pencher sur le conflit qui a mené à la démission en bloc du précédent conseil permettra ensuite à la municipalité d’aller de l’avant. Le maire Villeneuve pense donc à une enquête approfondie, en faisant appel à quelqu’un de neutre pour arriver à des réponses qui satisferont tout le monde. Le maire espère que son conseil pourra compter sur le soutien de la MRC du Domaine-du-Roy et du ministère des Affaires municipales. Le préfet de la MRC, Yanick Baillargeon, a confirmé que son organisme accompagnera les nouveaux élus et que des contacts ont déjà été établis.