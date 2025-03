Mobilisation de la CSN contre les clinique médicales à but lucratif

Une soixantaine de militants de la Centrale des syndicats nationaux (CSN) étaient amassés devant la clinique Global MD d’Alma, ce mardi. Cette mobilisation avait comme but de dénoncer les cliniques médicales privées et de réclamer la fin de l’octroi de permis de cliniques médicales à but lucratif.

On mentionne que les cliniques de médecins non participants à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) n’ont pas de plafond de tarification. Cela fait que les prix sont basés sur l’offre et la demande, ayant pour exemple un remplacement de hanche, qui peut se situer entre 15 000$ et 40 000$.

Selon la centrale syndicale, la santé ne devrait jamais être une occasion d'affaires. En effet, la CSN demande un plan d’urgence de la part du gouvernement, constitué de trois revendications. Ces dernières visent à freiner l’exode des médecins vers le privé, arrêter d’octroyer des permis permettant la création de cliniques privées à but lucratif, puis un moratoire concernant tous types de privatisation du travail et des tâches accomplies au public.