Pour élargir l’accès à l’éducation

La famille de l’ex-député provincial de Lac-Saint-Jean Roger Pilote, aujourd’hui décédé, s’est alliée à la Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) Lac-Saint-Jean-Est dans le but de créer une toute nouvelle bourse d’études, la Bourse Roger Pilote.

Cette nouvelle aide financière s’adresse plus spécifiquement aux personnes avec des limitations financières et qui désirent poursuivent leurs études ou effectuer un retour sur les bancs d’école.

« Notre objectif est d’aider nos jeunes et les parents à poursuivre leurs études sans que des contraintes financières ne freinent leurs ambitions. La Bourse Roger Pilote est un hommage à une figure inspirante qui croyait profondément en l’éducation comme levier de développement personnel et collectif », soutient Maézie Caouette, représentante du comité de la Bourse Roger Pilote.

Trois bourses seront octroyées annuellement: une aux étudiants du secondaire (350 $), une autre à ceux du collégial ou de la formation professionnelle (750 $), tandis qu’une troisième ira aux étudiants universitaires de 1er cycle (1 000 $). Les citoyens désirant faire un retour aux études peuvent également déposer une demande.

La Bourse Roger Pilote sera récurrente et pourrait également être bonifiée dans les prochaines années, mentionne Alexandra Pilote, petite-fille de Roger Pilote.

« On sait que les besoins n’iront pas en diminuant. Donc, c’est sûr que nous, la bourse, on veut la faire croître, la multiplier pour permettre au plus grand nombre de récipiendaires possible d’en bénéficier. C’est l’engagement qu’on prend pour faire honneur à la mémoire de mon grand-père, qui était un homme très engagé. »

Fonctionnement

Plus de 15 000 $ ont jusqu’à présent été amassés pour appuyer la bourse. Une partie a été récoltée dans le cadre des funérailles de Roger Pilote, et le reste par l’entremise de collectes de fonds organisées par la SSVP. La bourse sera principalement alimentée par les différentes activités de financement présidées par la SSVP.

Un comité a été formé pour assurer la gestion de la bourse ainsi que la sélection de ses récipiendaires. Deux membres de la famille Pilote (actuellement Alexandra et Sylvain Pilote) y occuperont un siège en tout temps.

Les boursiers seront choisis en fonction de leurs besoins financiers et de leur parcours académique, mais également sur la base de leurs objectifs professionnels. Les candidatures pourront être soumises prochainement via un formulaire d’inscription en ligne. Consultez la page Facebook « Bourse Roger Pilote » pour rester informer.

Hommage à un homme engagé

Rappelons que Roger Pilote, député libéral pour la circonscription de Lac-Saint-Jean de 1970 à 1976, s’est éteint à l’âge de 88 ans le 6 janvier 2023. Entre autres fonctions, il a également été membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la Chambre de commerce ainsi que du Conseil économique du Lac-Saint-Jean.

Parlementaire habile qui avait comme priorités l’éducation et le développement économique de son comté, il parviendra entre autres à décrocher plusieurs subventions qui permettront de moderniser les établissements scolaires de sa circonscription, notamment les écoles secondaires Wilbrod-Dufour et Camille-Lavoie à Alma.

« Ce qu’il [Roger Pilote] souhaitait le plus au monde, c’était de faire la différence dans la vie des autres. Il n’avait pas une vision élitiste de l’éducation. Pour lui, que quelqu’un puisse aller se chercher un bon métier et devenir un élément actif et positif de la société, c’était aussi valable que quelqu’un qui poursuit des études en astrophysique », affirme Sylvain Pilote, fils de Roger Pilote.

« L’éducation est un moteur économique ainsi qu’un levier puissant dans la lutte contre la pauvreté. Selon la Banque Mondiale, une année supplémentaire d’éducation contribue à augmenter d’en moyenne 9 % le niveau de revenus d’une personne. Nous sommes donc très contents d’avoir pu collaborer avec la famille Pilote pour créer cette bourse », souligne quant à lui Denis Caouette, président de la SSVP Lac-Saint-Jean-Est.