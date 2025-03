Laval Fortin annonce son retrait de la vie politique

C’est le cœur gros que le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin, a annoncé qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections. Une décision difficile qu’il a prise à la suite d’importants problèmes de santé qui l’ont ébranlé lui et sa famille cet hiver.

« Cette épreuve m’a permis d’avoir une sérieuse réflexion sur ma vie, tant familiale, entrepreneuriale, municipale que personnelle. À travers toutes ces années, je me suis donné corps et âmes à tous ces niveaux, mais là, mon corps me parle. C’est donc bien humblement que j’annonce que je ne serai pas candidat aux prochaines élections », a confié le maire à l’occasion du plus récent conseil municipal de Saint-Henri-de-Taillon.

En février dernier, les problèmes de santé de Laval Fortin l’ont amené à subir une chirurgie majeure au niveau de l’abdomen. Malgré les allers-retours incessants entre l’hôpital et sa résidence, il a tenu la barre de la mairie, mais également celle de son entreprise Verrio.

C’est finalement l’appel de l’une de ses sœurs qui lui a fait comprendre que le temps était venu de ralentir un peu. « Elle m’a dit qu’autant que mon père serait fier d’avoir un enfant maire, autant il ne voudrait pas me voir me pousser à bout. C’est comme si elle m’avait transmis le message de mon père », relate Laval Fortin, la voix tremblante.

La tête haute

Laval Fortin a été élu maire de Saint-Henri-de-Taillon aux élections de novembre 2021. Il agissait déjà à titre de maire remplaçant d’André Paradis depuis deux ans au conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, et occupe encore à l’heure actuelle la présidence de la Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur Nord.

« Malgré tout ce qui s’est passé, il était toujours à l’autre bout du fil dès que j’avais besoin lui. Je n’ai jamais senti qu’il n’était pas présent, même s’il aurait eu le droit dans les circonstances », tenait à souligner la directrice générale de la municipalité, Kathy Tremblay.

Plusieurs dossiers cochés

Laval Fortin est fier du travail accompli durant son mandat, notamment d’avoir pu donner, grâce à des projets de réfection, une voie d’accès digne de son nom aux résidents des chemins des Petits-Fruits, de la Pointe-Wilson, du Domaine-Renaud, de la Baie-sur-Roches, de la rue Tremblay ainsi que du rang 1.

Parmi les autres dossiers dont le maire se dit fier: la rénovation du bâtiment de la bibliothèque municipale et de la caserne, la réfection de la toiture de la Salle Bellevue, et surtout, la remise à neuf de la marina de Saint-Henri-de-Taillon, le « joyau de Saint-Henri » comme il l’appelle.

Laval Fortin laisse maintenant place à la relève pour se consacrer à sa famille et à son entreprise. À ses dires, quelques citoyens auraient déjà manifesté de l’intérêt vis-à-vis de la mairie. « En ce moment, Kathy et moi on fait tout ce qu’on peut pour structurer l’avenir de Saint-Henri-de-Taillon. »

Projets à venir

Fermé en raison de l’effondrement d’un ponceau il y a bientôt trois ans, le chemin Ulysse sera refait au coût de 3,3 M$ malgré le départ de Laval Fortin.

En plus du ponceau détruit, deux autres seront remplacés dans le cadre des travaux, qui s’étendront sur 2,5 km entre le début du rang 3 et la fin de la route Ulysse. Les interventions prévues comprennent aussi le remplacement et la réfection d’une partie de l’asphalte, la pose d’une membrane de renforcement, le creusage de fossés ainsi que le rechargement des accotements.

La réfection du chemin sur le Lac est également dans les cartons de Saint-Henri-de-Taillon, de même que le remplacement des enseignes sur le territoire.