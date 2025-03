Le Renfort et le Café du Clocher reconduise leur partenariat annuel

Le Centre de Rétablissement le Renfort reconduit son partenariat avec le restaurant le Café du Clocher pour une 5e année. Intitulée Renfort pour tous, l’initiative a pour but d’amasser des fonds qui serviront une fois de plus à soutenir les services alternatifs en santé mentale offerts sur le territoire de Lac-Saint-Jean-Est.

Du 18 mars 2025 au 10 mai 2025, le Café du Clocher proposera ainsi un menu du midi et du soir à l’effigie du Centre de Rétablissement le Renfort. En sélectionnant le « Le Choix du Renfort », 1 $ sera automatiquement versé à l’organisme. Les clients pourront choisir entre deux menus, soit la Salade Thaï ou le Burger Montréalais.

Les personnes désirant faire un don de 1 $ sans prendre l’un des deux plats désignés pourront également le faire. Elles devront toutefois compter 1 $ de plus à leur facture.

« Nous sommes très reconnaissants de pouvoir relancer notre partenariat avec le Café du Clocher parce qu’on sait qu’ils sont sollicités par beaucoup d’organismes, et c’est nous qu’ils ont choisis », affirme Andréa Simard, directrice générale du Centre de Rétablissement le Renfort.

À titre de seule ressource alternative en santé mentale sur le territoire de LSJE, le Renfort et ses 27 professionnels offrent une large gamme de services et aident près de 1 000 personnes annuellement.

« C’est un grand plaisir pour nous de s’associer pour une cinquième année au Renfort et au profit de la santé mentale des gens de chez nous. La santé mentale est une cause tellement importante qui nous tient à coeur et qui touche tout le monde! », souligne pour sa part Pierre-Yves Villeneuve, propriétaire du Café du Clocher.

L’initiative Renfort pour tous permet d’amasser en moyenne 1 500 $ par année.

De constants besoins

Selon Andréa Simard, les besoins de son organisme sont particulièrement grands en ce qui concerne les volets jeunesse et refuge pour personnes en situation d’itinérance.

Par rapport au refuge de jour, elle ajoute qu’il a été « très fréquenté » l’hiver durant, avec une moyenne de 7 à 10 usagers par jour. Rappelons que le refuge est situé où se trouvait autrefois le café communautaire L’Accès, sur la Collard à Alma.