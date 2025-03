Étude sur les conditions d’habitation, les milieux de vie et le bien-être dans la région

La Direction régionale de santé publique annonce ce lundi le lancement de l’Étude sur les conditions d’habitation, les milieux de vie et le bien-être au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette enquête, menée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), interrogera une partie de la population régionale sur les caractéristiques des domiciles et des milieux de vie.

Les personnes interrogées sont au nombre de 8000 et ont été choisies de manière aléatoire. Ces participants recevront une lettre explicative au courant des prochains jours et pourront répondre au questionnaire d’une durée approximative de 20 minutes soit au téléphone, soit en ligne. Le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, demande la collaboration de la population concernée, mentionnant que “l’étude permettra à la santé publique de répondre aux besoins de la population et de continuer à l’accompagner dans son quotidien”.

Il est également mentionné que seules les personnes sélectionnées pourront participer à l’étude.