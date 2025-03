C’est un budget provincial affublé d’un déficit record de 13,6 milliards de dollars qui a été présenté mardi en fin de journée aux québécois par leur ministre caquiste Éric Girard.

La Presse relate que pour retrouver l’équilibre budgétaire, il faut s’attendre à une période de sévère resserrement des dépenses publiques. Les coupures sont à venir, avec un taux de croissance des dépenses de 1,9 % d’ici 2029-2030.

Québec prévoit 5,4 milliards pour stimuler l’économie pour contrer les effets négatifs de la guerre tarifaire, et rehausse de 50 millions de dollars le financement des organismes communautaires, à raison de 10 millions par année pendant cinq ans. Le Soleil précise que le gouvernement accordera des prêts aux entreprises en difficulté si elles sont touchées par les tarifs douaniers américains. La CAQ prévoit un apport de liquidité de 1,6 milliard de dollars. Des crédits de 400 millions de dollars sur deux ans sont prévus pour cette initiative.

Également, sommairement, la facture d’assurance habitation et automobile sera plus salée, en raison de son harmonisation avec la TVQ, et ce dès 2027.

La liste des frais médicaux admissibles à de l’aide fiscale est aussi diminuée. À partir de 2026, seuls les frais déboursés auprès de praticiens qui font partie d’un ordre professionnel au Québec seront admissibles pour le calcul des deux crédits d’impôt en vigueur. Il ne sera donc plus possible de réclamer les frais médicaux facturés par des homéopathes, des ostéopathes, des naturopathes et des phytothérapeutes.

Véhicules électriques

En ce qui concerne les véhicules électriques, le programme “Roulez Vert” sera remis en fonction dès le 1er avril. Pour cette année, la subvention sera de 4 000 dollars pour un véhicule entièrement électrique neuf de moins de 65 000 dollars. Ces subventions diminueront graduellement et cesseront d’être offertes à partir du 1er janvier 2027, comme le gouvernement Legault l’avait annoncé l’an dernier. Par contre, dès le 1er janvier 2027, il en coûtera 125$ de plus pour immatriculer un véhicule électrique, et 62$ de plus pour un hybride rechargeable.