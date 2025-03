La 41e Maison Festivalma remportée par une famille unie

Gagner une maison de 500 000 $, ça ne change pas une vie, mais… cela permettra assurément d’égayer quelque peu celle des membres de la famille de Côté de L’Ascension. Samedi dernier, Luc Côté et son fils Zachary ont appris qu’ils étaient les heureux gagnants de la 41e Maison Festivalma.

Même s’ils ont opté pour la maison plutôt que l’enveloppe de 250 000 $, Luc Côté et son fils n’envisagent pas pour autant d’y emménager. À la place, ils ont l’intention de la vendre afin que les deux frères de Zachary et sa mère puissent également bénéficier du prix. Telle est la philosophie de la famille Côté, explique Zachary.

« Oui, c’est mon nom et celui de mon père sur le billet, mais ça reste quand même que j’ai des frères et une mère, et j’y tiens! Je veux que tout le monde puisse en profiter équitablement. »

Il faut savoir que Zachary Côté vient tout juste de faire l’achat d’un terrain en vue d’y construire sa propre maison. Il compte toutefois en refaire les plans pour y ajouter quelques « bonus » grâce à l’argent qu’il obtiendra de la vente de la Maison Festivalma.

Aider ses fils

« On reste pareil même quand on gagne un aussi gros prix. Ce qui change par contre, c’est que je vais pouvoir aider mes fils un peu plus, et ça, ça me rend vraiment heureux! », affirme pour sa part le père de famille.

Luc Côté trouve que ce prix tombe à point, car, dit-il, « je trouve qu’en ce moment, ce n’est pas facile financièrement pour les jeunes. Les voitures sont chères tout est cher. Je suis vraiment content d’avoir gagné parce que je vais pouvoir leur [à ses fils] donner un petit coup de pouce en termes de sécurité. »

Luc Côté projette tout de même de se gâter un peu lui aussi. Lorsque la maison sera vendue, il entend utiliser une partie des sous pour voyager davantage. Et selon lui, ça ne devrait pas tarder puisqu’une « aussi belle maison bien faite comme ça, c’est sûr que ça va se vendre rapidement! »

Le billet gagnant a été acheté à la pharmacie Jean Coutu de l’avenue du Pont Nord, à Alma.