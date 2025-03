In extremis, Saint-Gédéon obtient ses 5 Fleurons

Les efforts d’embellissement de Saint-Gédéon ont été récompensés le 4 mars dernier. À l’issue d’un recomptage, le village s’est enfin vu décerner le titre de Municipalité 5 fleurons du Québec. Une distinction soulignant la beauté des lieux sur le plan horticole.

Les juges de la Corporation des Fleurons du Québec réévaluent les municipalités candidates tous les trois ans. Cela faisait au moins neuf ans que Saint-Gédéon déposait sa candidature sans toutefois parvenir à décrocher les 5 fleurons, la plus haute cote pouvant être attribuée. Encore cette année, la municipalité s’était vu accorder 4 Fleurons.

« Nous étions très proches des 5 Fleurons dans la grille de pointage. Donc, nous avons demandé une révision, et nous avons finalement eu nos 5 Fleurons », se réjouit le maire de l’endroit, Émile Hudon.

Saint-Gédéon se classe ainsi parmi les trois municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean à détenir ce prestigieux titre horticole, aux côtés d’Alma et de Girardville. « Et nous en sommes très fiers », insiste le maire.

« Ce cinquième fleuron est une reconnaissance exceptionnelle de l'implication et du travail acharné de notre municipalité en collaboration avec le comité d'embellissement et les citoyens. Ensemble, nous avons créé un environnement encore plus verdoyant et agréable à vivre. »

Recomptage

C’est la directrice générale de la municipalité, Claudie Lambert, qui a déposé la demande de révision. Sans remettre le travail des juges en question, elle estimait que Saint-Gédéon méritait ses 5 Fleurons. Après tout, le manque à gagner était de seulement 9 points sur 875.

« Nous étions à 866 avant le recomptage, et ça prenait 875 pour avoir les 5 Fleurons. Nous sommes maintenant à 876.

Claudie Lambert donne quelques exemples d’éléments qui ont été réévalués.

« En somme, ils ont fait du ménage dans notre grille d’évaluation. Ils ont réajusté le pointage par rapport au carrefour giratoire. Ils ont aussi pris le jardin communautaire en compte parce qu’ils l’avaient oubliée et ils ont regroupé en un seul lieu le parc Saint-Antoine et la portion du bloc sanitaire, qu’ils avaient comptés séparément à l’origine. Ce sont des détails techniques, mais ça a un impact sur le pointage. »

Soulagement

Par ailleurs, ajoute Émile Hudon, voir les 5 Fleurons leur filer entre les doigts une fois de plus aurait possiblement entraîné un certain « découragement » au sein du comité d’embellissement de la municipalité, qui « travaille très fort depuis plusieurs années ».

« Après chaque évaluation, dit-il, le comité prenait soin d’améliorer les points identifiés par les juges. La plus récente amélioration, c’était la grille du cimetière. Nous l’avons entièrement repeinte expressément dans le but d’avoir nos 5 Fleurons. »