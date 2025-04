Un adolescent porté disparu

La Sûreté du Québec lance un appel à tous pour tenter de retrouver Nyshan Boivin, 17 ans, de La Tuque. Il a été vu pour la dernière fois le 30 mars dernier vers 15h30 sur le boulevard Marcotte à Roberval, alors qu’il se déplaçait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Nyshan Boivin mesure 1,74 m (5 pi 9 po), pèse 88 kg (195 lb), a les cheveux et les yeux noirs. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir, des pantalons brun/beige, un sac à dos, des lunettes et une casquette. Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Sûreté du Québec.