Simple Plan, Marie-Mai, Éric Lapointe et plus encore à Alma cet été

Festirame se montre une fois de plus à la hauteur de sa réputation en dévoilant une programmation costaude pour son édition 2025. Les festivaliers pourront notamment vibrer à la musique de Simple Plan, de Marie-Mai et d’Éric Lapointe.

Ce ne sont pas les seules grosses pointures qui seront de la partie du 4 au 11 juillet prochain. The Cat Empire, Fredz, Plastic Bertrand et Phil Lauzon (hommage à Luke Combs) figureront également parmi les artistes principaux.

En première partie se retrouveront les artistes Meghan Oak, Untitled/1, Frente Cumbiero, Aswell, Cindy Bédard, Blanc Dehors, Le Couleur, Barnev et Maxime Lapointe.

Les passeports pour Festirame 2025 sont disponibles dès maintenant au coût de 63 $ taxes et frais inclus. Des passeports seront également disponibles en personne dans les épiceries Métro d’Alma et Delisle dès l’ouverture le jeudi 3 avril. Les billets unitaires par soir seront quant à eux mis en vente le 1er mai à 12h.

La Grande Nuit d’Alma

Après un retour en force en 2023, La Grande Nuit n’a pas tout à fait rencontrer les attentes du public lors de son édition de 2024. Et l’organisation de Festirame en a pris bonne note.

« Nous avons entendu les commentaires. Et c’était notre priorité de revenir avec quelque chose de fort qui répond aux attentes », affirme la directrice générale de Festivalma, Janie Maltais.

Ainsi, une entente a été conclue avec la Ville d’Alma afin de ramener la scène de La Grande Nuit devant l’église Saint-Joseph, au coin des rues Sacré-Cœur et Saint-Joseph.

Festirame ira même plus loin et animera la rue Sacré-Cœur en soirée, notamment sur la Terrasse des Cascades et au Belvédère.

Les artistes invités lors de la Grande Nuit de même que le reste de la programmation de cet évènement seront dévoilés en mai. "C'est sûr qu'on se garde quelques surprises!"

Activités complémentaires

De 9 h à 15 h les 8 et 9 juillet, des activités seront proposées spécialement pour les familles, mais également pour les groupes tels que les garderies ou les camps de jour. Elles auront lieu à l’intérieur du Centre multisport.

Un pique-nique musical ouvert à tous se déroulera aussi sur Plaines Vertes d’Alma le 6 juillet en après-midi.