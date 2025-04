Le maire de Lamarche explique le projet

La municipalité de Lamarche procédera à d’importants travaux sur sa caserne et son hôtel de ville cet été. Un règlement d’emprunt de 4,3 M$ a été adopté à cet effet lors du conseil de ville.

Les travaux, qui devraient débuter ce printemps, seront subventionnés à la hauteur de 75 % par le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) du gouvernement du Québec, précise le maire, Michel Bergeron.

D’ailleurs, le projet de réfection découle davantage d’une obligation de Québec que d’une volonté de Lamarche.

« On n’a pas le choix. D’abord, ce qui est arrivé, c’est que notre caserne n’a pas été jugée satisfaisante lors de la dernière analyse de la couverture de risques en cas d’incendies faite par les assurances. Notre protection contre les incendies ne répondait plus aux normes, donc on devait faire quelque chose. »

Et puis, poursuit le maire, « le gouvernement a beaucoup travaillé dans les dernières années pour rendre conformes toutes les couvertures de risques des édifices qui concernent les incendies. Donc, quand le gouvernement a pris connaissance que nous n’étions pas conformes, on a été pris dans le groupe des municipalités subventionnées pour leur mise aux normes. »

La portion subventionnée sera de 3,2 M$, ce qui signifie que Lamarche devra investir un peu plus de 1 M$ dans le projet.

« Nous avons la capacité financière pour cet emprunt, assure le maire. Même que nous croyons être en mesure de rembourser ce prêt à même notre budget en tenant compte de notre croissance fiscale. »

Il faut savoir que le service de prévention des incendies de Lamarche est également responsable de la couverture des municipalités environnantes.

Caserne

Dans un premier temps, les travaux consisteront à bâtir une nouvelle caserne à côté de l’ancienne et d’une grandeur similaire.

En plus d’accueillir un camion, la nouvelle caserne sera dotée de différents équipements permettant de désinfecter le matériel et la tenue de combat des pompiers lorsqu’ils reviennent d’un incendie. « Pour l’instant, nous ne sommes pas organisés sur ce plan-là. »

Quant à l’ancienne caserne, elle sera rénovée et continuera d’être utilisée pas le service de prévention des incendies de Lamarche. Elle abritera entre autres un nouveau véhicule dans lequel seront transportés plusieurs instruments pour mieux combattre les flammes.

Hôtel de ville

L’enveloppe de 4,3 M$ prévoit également des fonds pour la réfection de l’hôtel de ville de Lamarche.

Une pierre deux coups, explique le maire.

« La caserne, elle est rattachée à l’hôtel de ville. Alors, en la rénovant, ça va venir bousculer la structure de l’hôtel de ville. Le gouvernement a donc décidé de nous faire un prêt pour rénover l’hôtel de ville en même temps. »

La réfection de la mairie inclura notamment le réaménagement de tous ses bureaux. Plusieurs locaux seront rafraîchis par la même occasion, dont ceux de la Maison des jeunes.

« On va aussi rapatrier le Carrefour bénévole, qui s’occupe de la popote roulante du secteur, dans l’hôtel de ville pour en améliorer l’accessibilité pour les personnes aînées. »