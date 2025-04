André Fortin briguera un autre mandat

Affirmant avoir « toujours la flamme », le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, annonce qu’il sera de la partie lors des prochaines élections municipales dans le but d’obtenir un troisième mandat.

C’est notamment le climat « dynamique et cordial » qui règne au sein du conseil de ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix qui encourage André Fortin à vouloir demeurer en poste.

« Moi, mon travail, c’est d’amener le plus de sujets et d’informations possible aux membres du conseil, mais ça reste à eux de prendre les décisions. Jusqu’à date, nous travaillons très bien ensemble, alors je crois qu’on pourrait faire encore beaucoup de choses ensemble. »

Le maire dit aussi ne pas être arrivé au bout de tout ce qu’il souhaitait accomplir pour la municipalité. Sans entrer dans les détails étant donné que son « programme n’est pas encore fait », il affirme vouloir « continuer de développer la ville et encore mieux la positionner dans la province et à l’international ».

« Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est une ville qui a beaucoup de potentiel, autant sur le plan industriel et culturel. Nous avons plusieurs entreprises qui se démarquent et il y a beaucoup d’artistes qui ont du succès qui viennent d’ici, je pense entre autres au danseur de ballet Guillaume Côté. »

Les engagements du maire seront détaillés avec plus de précision à l’intérieur de son programme électoral.

Quelques fiertés

En huit ans, André Fortin a eu le temps de concrétiser différents projets. Certains d’entre eux le rendent particulièrement fier, à commencer par la construction de la piscine municipale dans le secteur de Lac-à-la-Croix.

Il mentionne ensuite les travaux routiers, parfois majeurs, qui ont été effectués durant ses mandats.

« Il y a entre autres eu l’amélioration de la route Saint-André qui mène à Lac-à-la-Croix, puis celle du rang 2, où on a changé des ponceaux et où on va réinvestir 5 M$ ce printemps. On a aussi travaillé à rendre plusieurs routes plus sécuritaires. »

André Fortin se dit également satisfait des améliorations apportées à la bibliothèque municipale, à la Maison des Jeunes et à la salle communautaire du secteur Lac-à-la-Croix ainsi qu’aux infrastructures de la plage Le Rigolet.

Les prochaines élections municipales auront lieu le 2 novembre 2025.