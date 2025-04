Treize nouvelles places au CPE d'Hébertville

Treize nouvelles places subventionnées en garderie, dont 5 réservées aux poupons, se sont ajoutées à Hébertville grâce à l’agrandissement du centre de la petite enfance (CPE) Am Stram Gram 2000.

Le député provincial de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom de la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

Ces nouvelles places s’additionnent aux 34 qui sont déjà offertes par le CPE aux familles d’Hébertville et des environs.

« L’ajout de places au CPE Am Stram Gram 2000 est un projet qui répond à notre mission d’offrir un service de qualité pour bien préparer les enfants à l’école et à la vie. Nous sommes heureux de pouvoir offrir 13 places supplémentaires dans notre installation. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont appuyés et aidés dans ce projet », affirme Julie Desbiens, directrice générale du CPE Am Stram Gram 2000.

Le député Éric Girard estime que « l’ajout de places au CPE Am Stram Gram 2000 est une excellente nouvelle pour les familles de ma circonscription. Grâce à cet espace accueillant, 13 enfants d’Hébertville et des municipalités avoisinantes pourront commencer leur parcours éducatif entourés d’une équipe dévouée, soucieuse de leur bien-être et de leur développement. »

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé en octobre 2021 le Grand Chantier pour les familles afin de terminer le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. À ce jour, près de 30 000 nouvelles places subventionnées, incluant celles en milieu familial, ont été créées partout au Québec.

De plus, 15 000 autres places viendront prochainement s’additionner à celles déjà offertes. Cela signifie qu’à terme, l’objectif du Grand chantier aura été dépassé, précise Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.