Michel Côté, Voïvod et Daniel Côté honorés lors de la Collation des grades

À l’occasion de la Collation des grades 2025 qui se tiendra le 26 avril prochain, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) rendra hommage à trois personnalités ayant marqué le paysage culturel.

Trois distinctions honorifiques seront remises, soit un premier doctorat honoris causa à titre posthume à l’acteur Michel Côté. Figure emblématique du théâtre, du cinéma et de la télévision, Michel Côté a profondément marqué le paysage culturel québécois par son parcours exceptionnel. Né le 25 juin 1950 à Alma et décédé le 29 mai 2023 à Montréal, Michel Côté a marqué des générations avec des rôles inoubliables alors que sa carrière cinématographique est exceptionnelle et lui a valu de nombreux honneurs. Le groupe Voivod, légende du métal progressif originaire de Jonquière, recevra également un doctorat honoris causa en reconnaissance de sa carrière internationale exceptionnelle. L’UQAC remettra aussi une médaille honorifique au journaliste régional Daniel Côté, pour souligner sa contribution remarquable en journalisme culturel. Daniel Côté a couvert la scène théâtrale, musicale et artistique du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le Progrès-Dimanche et le Quotidien pendant la majorité de sa carrière.