Pour une coopération plus efficace dans les hôpitaux

De futures infirmières, infirmières auxiliaires et préposées aux bénéficiaires (PAB) ont appris à mieux travailler ensemble aujourd’hui dans le cadre d’une activité de simulation interprofessionnelle au Collège d’Alma.

Ils étaient une cinquantaine de finissants à prendre part à l’activité, organisée pour la première fois au Collège.

Trois vagues de simulation, assorties d’ateliers et d’un jeu-questionnaire, ont eu lieu au cours de la journée. L’objectif était essentiellement de mieux préparer les étudiants à la réalité du terrain, où la coopération entre les différents corps de métier se révèle cruciale, explique Mélanie Thibault, enseignante en soins infirmiers au Collège d’Alma.

« La simulation représentait vraiment ce qu’il se passe dans un département de médecine chirurgicale. Donc, tu avais l’infirmière, l’infirmière auxiliaire, la préposée aux bénéficiaires, et elles avaient toutes des patients attitrés présentant différents maux. Il y avait même des étudiants qui jouaient des médecins, un téléphoniste, un préposé à l’entretien, comme ce qu’on retrouve dans un vrai département. »

Lors de la simulation, les infirmières auxiliaires, les infirmières auxiliaires et les PAB devaient tenter de se répartir les tâches le plus efficacement possible au gré des différentes situations qui se présentaient.

« Ça portait sur la délégation de tâches, la priorité de soins, sur qui peut faire quoi, de sorte que lorsque les étudiants vont arriver sur le milieu de travail, ils sachent quoi faire pour optimiser leur travail », précise Mélanie St-Amand, infirmière au laboratoire des soins infirmiers du Cégep de Saint-Félicien, où l’activité sera également donnée cette semaine.

Une lacune identifiée par le milieu hospitalier

Le programme de soins infirmiers du Collège d’Alma a par ailleurs communiqué avec la direction des soins infirmiers de l’hôpital d’Alma afin de concevoir son activité de simulation en fonction des besoins du centre hospitalier.

Il en est ressorti que généralement, les infirmières ne déléguaient pas suffisamment de tâches aux autres corps de métiers lorsqu’elle débutait leur pratique. Il faut savoir qu’au sortir de leur formation, celles-ci sont théoriquement habilitées à effectuer toutes les tâches qui, en pratique, seront plutôt confiées aux infirmières auxiliaires et aux PAB.

« Lors de leur stage, les infirmières, elles vont vraiment prodiguer des soins intégraux, c’est-à-dire qu’elles vont vraiment tout, tout, tout faire sur leurs patients. Mais là, lorsqu’elles arrivent sur le marché du travail, elles n’arrivent pas dans leur temps parce qu’elles ont été formées à tout faire pendant trois ans. Donc là, elles doivent apprendre à déléguer, et pour déléguer, elles doivent savoir qui peut faire quoi. » Et c’est précisément à cet effectue qu’a été conçu la simulation, qui comporte également plusieurs bienfaits pédagogiques pour les infirmières auxiliaires et les PAB.

Les commentaires recueillis auprès des étudiants après la simulation permettent déjà aux enseignantes responsables d’affirmer que l’activité s’est révélée un succès, si bien qu’elle sera reconduite l’an prochain pour la prochaine cohorte de finissants.