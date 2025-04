Les étudiants contribuent à la mission du Travail de rue d’Alma

Le Travail de rue d’Alma pourra mieux faire la promotion de ses services grâce aux talents des étudiants en Arts visuels et numériques, qui ont réalisé une série d’affiches promotionnelles pour l’organisme dans le cadre de leur cursus.

« Chaque année, j’essaie de collaborer avec un organisme externe au Collège pour que les étudiants aient une expérience concrète avec un client, une expérience de commande en quelque sorte. Ça touche souvent le graphisme, la réalisation d’affiches ou d’autres documents de communication. L’année passée, on avait travaillé avec Grands Frères Grandes Sœurs », explique Élyse Simard, enseignante en arts visuels et numériques au Collège d’Alma.

Les 21 affiches ont été dévoilées la semaine dernière à l’occasion d’un vernissage organisé au bureau du député provincial Éric Girard. Parmi elles, trois ont été sélectionnées pour faire partie de la campagne promotionnelle du Travail de rue d’Alma. Selon le directeur général de l’organisme, ce fût une tâche très ingrate que d'avoir à trancher.

« Chacune des œuvres me parlait. Chacune venait chercher une partie du sens et de la mission du travail de rue. Les étudiants ont tellement bien compris et dépeint l’essence de notre travail. »

Une pierre deux coups

Par ailleurs, il n’a pas été nécessaire de forcer la main du Travail de rue d’Alma pour qu’il accepte de collaborer avec les étudiants.

« Je pense que c’était un beau hasard de la vie parce qu’ils avaient justement besoin d’affiches au moment où on les a approchés. La conjoncture était là! », indique Élyse Simard.

Guillaume Bégin confirme, expliquant le Travail de rue d’Alma vient tout juste de terminer une grande reconstruction de son équipe, qui comporte ainsi plusieurs nouveaux intervenants.

« Nous avons embauché beaucoup, nous avons grossi l’équipe et nous avons eu des départs. Et, par définition, le travail de rue, c’est d’aller dans la rue pour créer des contacts. Alors, quand on renouvelle l’équipe, il faut aussi renouveler une bonne partie des contacts, et ça, ça passe entre autres par la promotion de nos services. »

Le Travail de rue d’Alma avait demandé aux étudiants de réaliser des affiches selon trois visées distinctes. Certaines affiches s’adressent donc plus spécifiquement aux personnes consommant des drogues par injection, d’autres ont été conçues pour toucher davantage les jeunes, tandis que le reste des affiches visent le public en général.

Les affiches seront prochainement placardées un peu partout sur le territoire en fonction des personnes qu’elles souhaitent rejoindre. On pourra notamment les voir dans les écoles secondaires, les maisons de jeunes, les pharmacies, les hôpitaux, les CLSC, soutient Guillaume Bégin.