Des coupes budgétaires qui affectent les plus vulnérables

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est dénonce vivement les coupes dans les programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ). C’est qu’en plus du programme d’adaptation à domicile (PAD), le programme RénoRégion a lui aussi été mis sur pause en date du 1er avril dernier.

Les coupes dans ces programmes s’inscrivent dans les compressions budgétaires effectuées par Québec depuis un certain temps afin de réduire son déficit.

Pour sa part, le PAD permet aux personnes vivant avec un handicap ou qui sont en perte d’autonomie d’obtenir de l’aide financière pour l’achat et l’installation d’équipements, comme des élévateurs ou des rampes, afin de rendre leur domicile sécuritaire et d’ainsi pouvoir y demeurer plus longtemps.

Le préfet de la MRC, Louis Ouellet, estime qu’il est inadmissible de suspendre ce programme puisqu’il permettait « aux gens d’avoir encore un toit sur la tête malgré leurs limitations. C’est un programme qui avait beaucoup de sens à nos yeux. »

Un budget de 38 M$ a récemment été alloué au PAD pour l’année 2025-2026, si bien que les demandes de subvention déposées entre le 22 novembre 2024 et le 1er avril 2025 pourraient néanmoins être acceptées au cours des prochains mois.

Pire dans les petites municipalités

Selon le maire de Lamarche, Michel Bergeron, l’impact de la suspension du PAD se fait particulièrement sentir dans les plus petites municipalités comme la sienne.

Il rappelle que l’implantation d’une résidence pour personnes aînées requiert qu’au moins quinze personnes s’engagent à y emménager après son ouverture. Un nombre qui n’est pas toujours possible d’atteindre dans les petits milieux, qui n’ont pour autant pas moins besoin d’aide.

« Comme municipalité, on n’a pas tout le temps le potentiel d’avoir des foyers de personnes âgées, mais il faut quand même qu’on réussisse à garder notre monde. »

Michel Bergeron poursuit en citant son expérience personnelle. « Moi, dit-il, j’héberge ma belle-mère qui a 98 ans, et je ne vois pas comment on peut faire pour prendre quelqu’un comme ça chez nous sans avoir de l’aide pour adapter notre maison: une salle de bain spéciale, des gardes sur les murs pour les déplacements, une montée à l’extérieur. Bref, ça prend une adaptation générale du bâtiment pour permettre aux personnes de vivre dans le bâtiment en question, et c’est une adaptation qui coûte cher parce que c’est du matériel spécialisé. »

Du même avis, le maire de Sainte-Monique, Mario Desbiens, ajoute que « ça va dévitaliser nos milieux, nos municipalités rurales étant donné qu’à défaut de pouvoir rester chez eux, nos citoyens vont partir dans les plus grandes villes ».

RénoRégion

Également suspendu depuis le 1er avril, le programme RénoRégion (PRR) a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural et qui souhaitent effectuer des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.

À l’instar du PAD, ce programme permettait aussi à des personnes vulnérables de conserver leur domicile plus longtemps. Selon Louis Ouellet, environ 50 projets de rénovation ont été menés annuellement au cours des 25 dernières années grâce au PRR.

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est demande au gouvernement du Québec de rétablir le PAD et le PRR dans les plus brefs délais.