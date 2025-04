Les cerfs de Virginie plus nombreux dans la région

Les cerfs de Virginie sont de plus en plus nombreux au Saguenay-Lac-Saint-Jean selon le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

La chasse aux cerfs de Virginie est permise dans la région depuis 2016. Depuis l’ouverture, le Ministère dit avoir constaté « un intérêt grandissant envers cette chasse qui se reflète également dans la récolte qui progresse au même rythme. Les statistiques de chasse en augmentation démontrent une augmentation des populations [des cerfs de Virginie dans la région]. »

Selon les données du MELCCFP, la saison de chasse 2024 a battu des records en termes de récoltes. Au total, 340 individus ont été abattus par les chasseurs, soit 25 % de plus qu'en 2023, où 273 cerfs avaient été récoltés. Toujours selon Ministère, les chiffres de 2024 ont grimpé de 71 % par rapport à la moyenne de 2021 à 2023, établie à 199.

Cependant, il faut dire que l’augmentation des récoltes est corrélée à celle des chasseurs au cours de la même période. De 2023 à 2024 seulement, le nombre de permis de chasse émis pour le cervidé est passé de 1764 à 2178 dans la région, soit une hausse de 23 %.

Pourquoi y a-t-il plus de cerfs?

D’après le MELCCFP, ce serait notamment en raison des hivers plus cléments alors qu’en temps normal, la densité des populations de cerfs est contrôlée naturellement par les hivers rigoureux et la chasse sportive.

Le Ministère ajoute que la grande capacité d’adaptation que l’on prête au cerf de Virginie y est également pour quelque chose.

« Le cerf est une espèce très opportuniste, ce qui lui permet de s’adapter à des milieux très variés, dont ceux très urbanisés lui procurant de nouvelles sources de nourriture et une sécurité accrue puisque ses prédateurs naturels y sont plus rares (chasseurs, coyotes). »

Enfin, le cerf de Virginie est une espèce très prolifique. Une femelle adulte peut donner naissance à 1 à 3 cerfs par année, une caractéristique qui s’ajoute aux facteurs contribuant à l’augmentation de leur nombre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Prudence sur les routes

Par ailleurs, par son abondance dans les milieux développés, le cerf de Virginie est l’espèce de grande faune la plus impliquée dans des collisions routières au Québec.

La présence de la grande faune sur les axes routiers est très corrélée avec le nombre de collisions routières avec celle-ci.

Au Québec, les sommets du nombre de collisions avec le cerf sont atteints en juin et en novembre alors que pour l’orignal, il y a un pic en mai et en juin ainsi qu’un troisième en octobre.

Leur présence de cerfs et d’orignaux au bord des routes représente un enjeu de sécurité routière puisque les accidents impliquant des cervidés, particulièrement des orignaux en raison de leur taille, sont très souvent fatals pour le conducteur et les occupants d’un véhicule. La prudence est donc de mise.