Une consultation publique pour l’élaboration d’un Plan climat

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est tenait aujourd’hui une consultation publique à l’Hôtel Universel d’Alma au sujet de son Plan climat. L’objectif de la consultation était double: informer les citoyens du contenu du Plan et recueillir leurs suggestions quant à ce qu’on pourrait y modifier.

La consultation débutait par une mise en contexte. On y apprenait d’abord que l’instauration du Plan climat résulte d’une demande du gouvernement de Québec qui a été faite à toutes les MRC de la province.

Les Plans climat doivent prévoir des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour s’adapter aux changements climatiques. C’est qu’ils sont désormais inévitables, rappelle Oliver Riffon, responsable de l’Agora et professeur en écoconseil à l’Université du Québec à Chicoutimi. « Même si on arrêtait d’émettre des gaz à effet de serre maintenant, dit-il, ceux qui sont déjà présents dans l’atmosphère continueraient de modifier notre climat pour les décennies à venir. »

Une fois la mise en contexte terminée, les participants pouvaient se rendre au kiosque des différents intervenants ayant participé à l’élaboration du Plan afin de leur poser de questions et de leur soumettre des suggestions.

D’où viennent les GES?

La mise en contexte détaillait dans un premier temps les sources de GES de la MRC en ordre d’importance.

C’est le secteur industriel qui est le plus grand émetteur, avec en tête Rio Tinto, dont les activités représentent 60 % des émissions. On retrouve ensuite, toujours en ordre d’importance, les transports à usage professionnel, personnel et de loisir (VTT et motoneige).

Les risques

Les changements climatiques, dont les GES sont majoritairement responsables, font courir des dangers croissants aux populations et aux infrastructures.

On parle ici d’inondations pluviales plus fréquentes et de plus grande envergure, de glissements de terrain, notamment dans les talus d’argile, de feux de forêt ou encore d’évènements météorologiques extrêmes, comme des tornades, des vents violents et des précipitations abondantes.

Tous ces impacts se font déjà ressentir dans la MRC, indique Olivier Riffon, précisant qu’ils sont appelés à s’amplifier dans les prochaines années.

Actions

Dans ce contexte, les MRC ont été mandatées pour limiter l’émission des GES et, par le fait même, ralentir les changements climatiques.

Le Plan climat de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est se décompose en six axes d’intervention: gouvernance, mobilisation, économie, milieux naturels et services écosystémiques, santé, sécurité et bien-être des populations ainsi que services municipaux et les infrastructures.

Chacun des axes sera lui-même subdivisé en une série d’actions concrètes, lesquelles seront présentées de façon exhaustive dans le plan final.

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est prévoit de déposer son Plan climat pour approbation en 2025. Son contenu s’inspirera des rétroactions citoyennes obtenues dans le cadre de la consultation d’aujourd’hui.