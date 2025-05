Une capitation unique et capitale en 2025

Une seule capitation se déroulera à Alma cette année pour les églises Saint-Joseph, Saint-Sacrement et Saint-Pierre, fusionnées depuis peu au sein de la paroisse Saint-Joseph. On souhaite ainsi amasser 225 000 $, ce qui correspond à la moyenne des sommes récoltées par les trois paroisses au cours des dernières années.

Selon Martin Gagné, administrateur à la fabrique Saint-Joseph , il est « plus important que jamais de participer à la capitation cette année ».

« En ces temps d’incertitude, de conflits commerciaux et de changements climatiques, je pense que c’est particulièrement important que nous soyons solidaires, et les églises sont d’excellents vecteurs de solidarité. »

L’argent récolté dans la cadre des capitations sert à financier les activités pastorales et à couvrir les frais fixes de la paroisse, notamment l’entretien des églises, l’électricité ainsi que le salaire des prêtres et des autres employés permanents.

La capitation 2025 est faite sous le thème « Un don porteur d’espoir ». C’est l’auteur almatois Jean-Luc Doumont qui en est le président d’honneur.

« Contribuer à la vie communautaire et spirituelle de notre paroisse, c’est investir dans un espace de sens, de solidarité et d’accueil. Nos églises sont bien plus que des bâtiments: elles sont le cœur vivant d’une communauté », estime l’écrivain.

Une paroisse en évolution

Donald Boily, également administrateur de la fabrique, soulève que la hausse de l’immigration au Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est traduite par l’arrivée de nouveaux visages dans la paroisse, les croyants étant encore nombreux dans plusieurs pays d’Amérique du Sud.

« Nous avons contribué à leur accueil [aux personnes immigrantes] et on a pu leur donner une nouvelle communauté d’appartenance, ce qui est très important lorsqu’on arrive d’un autre pays. »

Avancement des travaux de Saint-Joseph

Dans un autre ordre d’idées, les travaux de réfection de l’église Saint-Joseph se poursuivent à bon rythme.

L’église pourrait être rouverte au public et pour les cérémonies dès décembre prochain. Cela dépendra essentiellement du diagnostic qui sera fait par un plâtrier prochainement. Si la majeure partie des travaux de structure est terminée, il restera ensuite à procéder au nettoyage de l’église. Une tâche considérable estimée à 35 000 $. La fabrique Saint-Joseph songe également à retaper les escaliers de pierre à l’entrée du temple.

Donald Boily indique que la majorité des fonds nécessaires aux travaux de réfection ont été trouvés, que ce soit par le biais de subventions ou grâce aux différentes levées de fonds organisées depuis deux ans, comme les spectacles de La Quête.

Le coût final du projet devrait se situer entre 1,5 M$ et 2 M$.