Le Salon de la moto et du VTT bat son plein cette fin de semaine à Métabetchouan

La deuxième édition du Salon moto et VTT de Métabetchouan attire les foules ce week-end à Métabetchouan. L’événement, qui se déroule jusqu’à dimanche, rassemble un grand nombre d’exposants et de visiteurs. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sports motorisés dans la région.

Depuis l’ouverture du salon, plusieurs dizaines d’exposants ont envahi le site pour présenter les dernières nouveautés en matière de motos, de VTT, d’équipements et d’accessoires spécialisés. Des concessionnaires, des fabricants et des passionnés partagent leur expertise avec les visiteurs. Les démonstrations et présentations suscitent un fort engouement, autant chez les connaisseurs que chez les curieux.

Le salon se poursuit jusqu’à ce dimanche, offrant encore aux visiteurs l’occasion de faire le plein de découvertes et de rencontres.