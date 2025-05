Aucune alarme à sonner

La période de crue des eaux a débuté le 15 avril dernier au Lac-Saint-Jean, et selon les prévisions, tout devrait se dérouler dans les normes.

La période de crue se déroule généralement entre le 1er avril et le 30 juin. Elle dépend de trois grands facteurs, soit la quantité de neige au sol, la pluie reçue sur le bassin lors de la crue et la température.

En date du 1er mai, le niveau du lac Saint-Jean avait atteint 9,3 pieds, avec une tendance à la hausse qui respecte les normales. On prévoyait que le bassin atteigne les 12 pieds au début de cette semaine.

Le ruissellement des rivières vers le lac a également été évalué à 76% de la normale au cours des dernières semaines.

Déversements

Au moment d’écrire ces lignes, des déversements d’eau sont en cours sur les rivières Petite Décharge (évacuateurs 5 et 7), sur la Grande Décharge (évacuateur 4), à Saguenay dans le secteur de la Chute-à-Caron ainsi qu’à Péribonka dans le secteur de Chute-à-la-Savane.

Rio Tinto rappelle que niveau et le débit des rivières peuvent augmenter rapidement en période de crue et que le courant pourrait être plus fort près des installations hydroélectriques, même si l’eau peut sembler calme.

Installation des estacades à venir

Les estacades, cet assemblage de bouées jaunes servant à prévenir d’un danger en amont des centrales et évacuateurs, sont en cours d’installation.

Celles de la Chute-à-Caron devait normalement être installées vendredi dernier. De la surveillance nautique avait été mise en place en attendant. Les autres estacades seront installées dès que les conditions le permettront, soutient Rio Tinto.

Toujours pour la sécurité du public, sur les rivières Petite et Grande Décharge, un système de détection de présence sur l’eau par caméra 24h/24 a été mis en place aux évacuateurs 4 et 7, déclenchant automatiquement une alarme sonore en présence d’une embarcation sur l’eau afin d’aviser d’un danger.