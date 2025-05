Des œuvres d’étudiantes du Collège d’Alma embelliront les nouveaux wagons

Des œuvres visuelles réalisées par quatre étudiantes du programme Arts visuels et numériques du Collège d’Alma embelliront la nouvelle flotte de wagons de Rio Tinto dès cet automne.

Les œuvres seront apposées sur deux des 201 nouveaux wagons de Rio Tinto qui circuleront dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une vingtaine d’étudiants de première et de deuxième année du programme ont participé au concours organisé par Rio Tinto. Une cérémonie a eu lieu le 7 mai au Collège d’Alma pour remettre aux quatre gagnantes une bourse de 500 $ chacune et pour leur offrir un tour à bord du train Roberval-Saguenay de Rio Tinto.

Ce sont les visuels de Daliane Côté, Roxanne Tremblay, Mia Tremblay et de Juliette Larouche qui ont été sélectionnées par les membres de l’équipe du Roberval- Saguenay de Rio Tinto.

Renouvellement de la flotte

Hugo Lévesque, directeur des opérations des Installations portuaires et Services ferroviaires de Rio Tinto Aluminium, indique que le renouvellement des wagons s’imposait alors qu’après 50 ans de service, ceux-ci étaient « arrivés en fin de vie ».

« La totalité de nos wagons d’alumine sera remplacée, dit-il, ce qui correspond à la moitié de notre flotte de wagons. »

Et puisqu’un renouvellement de flotte de cette ampleur n’arrive pas tous les jours, il estime qu’il fallait « souligner cet évènement rare en grand en habillant deux de nos wagons avec des oeuvres créées par les étudiants du Collège d’Alma ».

Élyse Simard, enseignante en Arts visuels et numériques, ajoute que « ce type de partenariat apparaissait tout à fait porteur puisqu’il offre non seulement une plateforme à nos étudiants pour exprimer leur talent et leur créativité, mais porte aussi le message que l’art peut s’immiscer dans des lieux inattendus, que les carrières liées au domaine des arts sont nombreuses et diversifiées et qu’il est tout à fait possible de réaliser des projets de grande envergure en région. »

Les œuvres

Chacune d’elles sera imprimée sur du vinyle et apposée sur l’un des côtés des deux wagons mesurant neuf mètres de long par près de deux mètres de haut.

Des consignes avaient été émises pour diriger la réalisation des visuels. Ceux-ci devaient notamment intégrer des éléments de sensibilisation à la sécurité ferroviaire d’Opération Gareautrain ainsi qu’incarner les trois valeurs de Rio Tinto, soit la bienveillance, le courage et la curiosité.

Daliane Côté, l’une des gagnantes, présente son oeuvre: « une ligne du temps des modèles de locomotives utilisés au fil des années. Le slogan “Nous tenons à votre sécurité depuis toujours” met en valeur l’importance accordée à la sécurité. »

Roxanne Tremblay, indique pour sa part avoir choisi « d’interpréter la règle des cinq mètres étant donné que les gens ont souvent du mal à respecter la distance de sécurité par rapport aux rails. Il y a également le rappel que le train ne peut pas s’arrêter à temps pour éviter un accident. Il est donc essentiel de ne pas prendre de risque et de toujours prêter attention à nos alentours pour éviter une catastrophe. »

De son côté, Mia Tremblay affirme qu’elle souhaitait que « les personnages soient l’élément central de l’illustration, car chacun d’eux représente les étapes à suivre lorsque nous nous rapprochons d’un train ».

Juliette Larouche poursuit, expliquant que l’analogie entre un lion et un train « souligne le danger de s’en approcher sans respecter la distance de sécurité de cinq mètres. Le message encourage à retenir les trois actions importantes: regarder, écouter et vivre. »