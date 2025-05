Le projet est mené à bon port

Après trois ans de travaux et un investissement de 2,8 millions de dollars, la municipalité de St-Henri-de-Taillon a officiellement inauguré ce matin sa toute nouvelle marina, entièrement remise à niveau. Le projet de la marina a été mené à bon port, offrant désormais des installations modernes, de la rampe de mise à l’eau au bâtiment principal.

Le chantier, amorcé il y a trois ans, a été soutenu financièrement par les trois paliers de gouvernement. Ottawa a versé 750 000 $, Québec a contribué à hauteur de 1 195 200 $, tandis que la MRC du Lac-Saint-Jean-Est a injecté 169 515 $ dans le projet.

Les travaux ont permis de refaire la rampe de mise à l’eau des bateaux, de réaménager le stationnement ainsi que le quai fédéral, en plus d’ajouter une station de lavage de bateaux. L’inauguration du tout nouveau bâtiment de la marina, le 10 mai dernier, marque l’aboutissement du projet.

Plus spacieux que l’ancienne bâtisse, le nouveau bâtiment comprend une grande salle avec tables et chaises, un bureau, une petite cuisine ainsi que des salles de bain.

Plus d’une cinquantaine de personnes, dont plusieurs conseillers municipaux et de nombreux citoyens, ont assisté à l’ouverture officielle. Tous ont pu découvrir les nouvelles installations de cette marina qui compte 90 emplacements pour les bateaux.

Pour le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin, la marina représente bien plus qu’une simple infrastructure.

« La marina, c’est un joyau pour notre municipalité. Depuis des années, les gens sur la grande route s’arrêtent ici pour prendre des photos. On a l’une des plus belles places dans la région sur le bord de l’eau. C’est une des plus belles places aussi pour y avoir son bateau. »

Il ajoute : « L’ensemble de la marina était à bout de souffle. Ça prenait une cure de rajeunissement. »

Véloroute

Le projet tient aussi compte des usagers de la Véloroute des Bleuets, qui passe directement sur le site.

« Ces travaux, on les a faits pour eux aussi. Leur faire un bel air de repos ici, la marina va être accessible pour eux pour venir manger leur repas, venir aux toilettes, se reposer un peu, remplir leur gourde d’eau », a expliqué le maire.