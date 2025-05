Une nouvelle cour inaugurée pour les élèves avec des besoins particuliers

Une nouvelle installation extérieure a été inaugurée officiellement ce lundi pour les élèves avec des besoins particuliers qui fréquentent les classes spécialisées à l’école secondaire Camille-Lavoie d’Alma.

L’évènement s’est déroulé en présence du député de Lac-Saint-Jean Éric Girard et du conseiller municipal Alain Fortin, ainsi que des membres du personnel de l’école et des élèves. Ces derniers étaient particulièrement contents de voir ainsi un rêve depuis quelques années pouvoir enfin se concrétiser.

La réalisation de ce projet a nécessité un investissement d’un peu plus de 200 000$. Il a pu se réaliser grâce à une participation de 100 000$ de Québec, tandis que la Ville d’Alma a financé l’acquisition d’une balançoire adaptée pour fauteuil roulant, soit 14 625$.

Des entrepreneurs ont aussi baissé leurs prix ou ont financé l’achat de matériel pour compléter le financement.

La directrice adjointe de l’école Annie Larouche a souligné que cette nouvelle cour pour s’amuser et prendre de l’air répondra aux besoins des élèves qui ont des troubles du spectre de l’autisme, des déficiences intellectuelles ou physiques ou encore d’autres particularités.

Des enjeux de santé chaque jour

« L’équipe-école a à cœur leur épanouissement et ce parc répondra aux besoins de notre milieu. Il est sécuritaire et grâce à cette cour, nous améliorons le quotidien de nos élèves qui ont des enjeux de santé chaque jour. »

Deux membres du personnel, la chef d’équipe des préposés Sandra Maltais et l’enseignante en adaptation scolaire Geneviève Côté sont à l’origine du projet. Elles constataient que lorsque des activités extérieures étaient organisées, des élèves ne pouvaient pas y prendre part et suivre les autres, entre autres sur les plaines vertes situées tout près, notamment en raison de conditions médicales.

« Ce projet part d’un sentiment de culpabilité de voir plusieurs élèves demeurer dans l’école lors de sorties scolaires en raison de besoins spécifiques pour leur bien-être, a déclaré Geneviève Côté. Nous avons eu l’idée de développer un endroit accessible, à proximité et surtout sécuritaire pour que les élèves bénéficient également des plaisirs de la vie. Leur réalité quotidienne est de s’adapter à leur milieu. »

De son côté, le directeur général du Centre de services scolaire Marc-Pascal Harvey a indiqué que cet aménagement contribuera au développement des élèves.

Quant au député Éric Girard, il a rappelé que ces jeunes ont besoin d’activités physiques comme les autres.

C’est surtout un projet porteur d’inclusion et de bienveillance, a ajouté le conseiller municipal Alain Fortin, qui a lui-même fréquenté ce qu’on appelait le Campus A dans les années 70.

« La contribution de la ville s’inscrit dans notre Plan triennal d’investissements pour les personnes ayant une incapacité. Il reflète notre volonté de faire tomber des barrières. On souhaite qu’ils s’amusent et socialisent aussi. Et que ça inspire d’autres établissements pour non seulement accepter la différence, mais la célébrer également. »