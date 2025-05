Surplus financier de 5,38 M$

Les élus d’Alma ont présenté lundi le rapport financier de la ville. Vérifié par la firme MNP, l’exercice financier dévoile un surplus de 5,38 M$ sur un budget d’exploitation de 81 M$.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, salue cet excédent, affirmant que ces résultats démontrent que les élus ont su conjuguer prudence budgétaire et vision d’avenir. Entre autres, on constate que les taxes foncières et de services ont généré 52 M$, le réseau de vente d’électricité de la Ville a généré 15,4 M$, les compensations tenant lieu de taxes ont rapporté près de 5,5 M$, et les droits de mutation immobilière, liés à l’essor du marché immobilier, se chiffrent à 2,46 M$, soit 1,69 M$ de plus que prévu. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les dépenses en transport, incluant le déneigement, ont coûté moins cher que prévu, ayant été de 11,6 M$, soit 1,4 M$ de moins que prévu. En ce qui a trait à l’utilisation du surplus de 5,38 M$, un peu plus de la moitié sera alloué au paiement comptant d’une partie du règlement d’emprunt concernant la vidange des boues des bassins du secteur sud. Le reste du surplus excédentaire devrait être principalement consacré, au cours des prochains mois, au financement de projets d’investissements structurants.