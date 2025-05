La Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est demande à Ottawa d’intervenir

La Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (CCI LSJE) se joint à sa fédération et presse le gouvernement fédéral d’intervenir immédiatement pour éviter un arrêt de travail chez Postes Canada.

Les deux organisations demandent la mise en place d’une médiation spéciale, l’arrêt des moyens de pression et, si nécessaire, un arbitrage dans un délai de 90 jours.

La CCI LSJE estime que moins de six mois après une grève de 32 jours ayant paralysé une partie du pays et forcé le ministre fédéral du Travail à ordonner la reprise du travail jusqu’au 22 mai, il est impensable de replonger les entreprises et la population dans une nouvelle impasse.

La conjoncture économique demeure fragile souligne-t-elle dans un communiqué et un arrêt de travail entraînerait des retards, des hausses de coûts et, dans certaines régions, une paralysie partielle des activités faute d’alternative à Postes Canada.

« Les entreprises de la région qui dépendent des services de Postes Canada pour l’envoi de leurs colis sont préoccupées par une seconde grève, souligne Alexandre Gaudreault, le président de la CCI LSJE. Elle entraînerait, une fois de plus, des retards, des pertes financières et de l’insatisfaction parmi leur clientèle. »

La chambre invite également le gouvernement à revoir en profondeur le Code canadien du travail afin de protéger nos chaînes d’approvisionnement et de favoriser des ententes durables. Les mécanismes actuels ne suffisent plus selon elle à prévenir les conflits et mettent invariablement l’économie canadienne à risque.

L'organisme termine en rappelant que le rapport du commissaire Kaplan, publié le 15 mai dernier, qui souligne la fragilité financière de la société d’État et ses recommandations risquent selon lui d’affecter les relations de travail et de générer d’autres conflits à court terme.