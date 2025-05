La mairesse d’Alma questionne le premier ministre

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, a profité de la présence de François Legault à Alma la semaine dernière pour l’interpeller sur le projet de parachèvement de l’autoroute Alma-La Baie, récemment mis sur pause pour au moins cinq ans.

« Il ne reste que 10 km à compléter vers Alma, ce qui permettrait d’augmenter la sécurité et faciliter les déplacements pour soutenir tous nos projets, y compris celui annoncé aujourd’hui [modernisation de la centrale hydroélectrique Isle-Maligne]. Les études sont faites pour ce nouveau tronçon que nous attendons depuis plus de 50 ans. Nous espérons vivement la poursuite du projet », a fait savoir la mairesse au premier ministre.

Lors d’un point de presse suivant l’annonce de Rio Tinto sur la centrale d’Isle-Maligne, le premier ministre a voulu se faire rassurant, sans toutefois s’engager à revoir la décision de repousser le projet en 2030.

« Il y a une volonté pour que ça se fasse plus rapidement. J’en ai discuté beaucoup avec les députés Éric Girard et Andrée Laforest et je sais que c’est une priorité. La ministre Geneviève Guilbault est en train de regarder ce qui arrive avec l’étude finale et l’échéancier. On est en train de regarder quand et comment on peut le faire. »