Vers une autre proposition de règlement hors cour

Coup de théâtre: l'audience qui devait avoir lieu ce mercredi matin dans la cause en arbitrage opposant Caroline Dion à la ville de Saguenay est remise à jeudi 13 heures. L'ex-greffière, qui conteste son congédiement notamment pour harcèlement psychologique devant le Tribunal administratif du travail (TAT), y est allée d'une déclaration aux médias pour expliquer qu'elle "voulait laisser une autre chance aux élus de Saguenay d'accepter un possible règlement".

Mme Dion, qui a pourtant obtenu, lundi dernier à la séance du conseil de ville, une fin de non-recevoir sans équivoque à sa proposition de règlement hors cour avec la ville (de plus d'un million de dollars, selon nos sources), a aussi déclaré que toute sa vie, elle avait travaillé dans l'intérêt des citoyens, justement pour leur éviter de payer trop cher. En voyant se poursuivre les audiences, il fallait donc essayer de trouver une solution pour éviter de refiler la facture aux citoyens.

C'est au terme d'incessants allers-retours d'une heure et demie entre la salle d'audience et les corridors du Montagnais que les avocats se sont finalement assis dans la salle , et que le juge Dominic Fiset a annoncé la remise. C'est ensuite, en s'adressant aux médias, que Mme Dion a communiqué elle-même la suite des choses. Une des rares déclarations à survenir au terme d'audiences du Tribunal administratif du travail, selon les observateurs.

"Je sens que je dois obtenir justice pour moi-même. Effectivement, c'est ce que je veux au plus profond de mon coeur. Mais en même temps je suis déchirée. Parce que comme j'ai servi les citoyens toute ma vie, je veux que ça coûte le moins cher possible aux citoyens".

"Et je vais donner encore une fois une chance aux élus de voter sur un projet de règlement. Et on verra ce qui arrivera, on continuera le procès si les élus refusent. Mais je vais donner encore une fois cette chance-là, par souci de gestion des fonds publics, pour lesquels je me suis battue toute ma vie".

Autre séance de conseil

Il y aura d’ailleurs une autre assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saguenay jeudi à midi 05, pour que les élus puissent se prononcer sur cette 2e proposition de règlement hors cour à survenir en quatre jours. Et s’ils la refusent, l’audience devant le TAT se poursuivra dès 13h.