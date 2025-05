Les opérations paralysées au centre de tri de Saguenay

À peine inauguré, le nouveau centre de tri de Saguenay a suspendu ses opérations en raison d’un accident de travail survenu mardi soir.

Selon des sources proches du dossier, un travailleur a perdu pied et a chuté dans ce qu’on appelle “un cône à fibres optiques”. Le travailleur, qui a subi une entorse, est en voie de rétablissement et sera de retour au travail dès lundi prochain, a précisé la porte-parole de la Société VIA, Emmanuelle Tremblay.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a suspendu les opérations du centre de tri le temps de mener son enquête.

Le porte-parole de la ville de Saguenay, Dominic Arseneau, confirme l’accident de travail, mentionnant que la ville n’est cependant pas au courant de tous les détails.

"Les opérations, dit-elle, sont assurées par la Société VIA, et c’est avec eux que la CNESST travaille ce matin."

M. Arseneau ajoute toutefois que la vie du travailleur n'est pas en danger, et que cela est en soi une bonne nouvelle. La ville de Saguenay fera le suivi avec son partenaire pour une éventuelle mise à jour des mesures de sécurité conformément aux recommandations de la CNESST.

"VIA demeure un partenaire avec qui la Ville a une très bonne collaboration", mentionne-t-il.

Réponse de la CNESST

Pour sa part, le porte-parole de la CNESST, David Blouin, mentionne que l'organisation a été informée hier en soirée qu'un accident s'était produit au Centre de tri de Saguenay. La CNESST a exigé que l'employeur cesse ses activités en attendant l'intervention d'un inspecteur. L’inspecteur était encore sur place en avant-midi mercredi.