Le Mont Lac-Vert se dote d'un nouveau parc aquatique

Avec la saison estivale qui débutera dans les prochaines semaines, le camping du Mont Lac-Vert annonce une panoplie de nouveautés dont l’arrivée d’un parc aquatique flottant et l’ajout de mini-chalets à son offre d’hébergement. Ces ajouts représentent un investissement de près de 1,5 M$.

Après avoir annoncé un premier investissement de 3,2 M$ pour offrir une cure de jeunesse à la station de ski, la Compagnie des montagnes de ski du Québec (CMSQ) s’attaque à ses installations estivales. La société française est devenue gestionnaire du Mont Lac-Vert en janvier 2024 et fait également la gestion du Mont Grand-Fonds dans Charlevoix.

En tête d’affiche, le Mont Lac-Vert se dote d’un tout nouveau parc aquatique flottant sur le lac. Autant les campeurs que les visiteurs journaliers pourront profiter de ce nouveau terrain de jeu qui comporte des modules flottants d’une hauteur de huit pieds. Ces nouvelles installations seront accessibles directement à partir de la plage.

Au niveau de l’hébergement, le camping du Mont Lac-Vert ajoute des mini-chalets de type Coolbox à son offre. Ces modules tout équipés pourront accueillir jusqu’à quatre personnes.

Par communiqué, les gestionnaires présentent la vision qu’ils souhaitent mettre en place avec l’ajout de ces nouveautés : « La CMSQ poursuit actuellement sa mission d’acquisition et de développement de sites de plein air au Québec, avec comme vision de redonner vie et rayonnement à des destinations montagnardes chères au cœur des Québécois. Notre objectif : offrir une expérience intégrée diversifiée et pleinement connectée à la nature. »

En plus de ces nouveautés, le Mont Lac-Vert continue d’offrir la location d’embarcations nautiques en plus de ses pistes de vélo de montagne et ses sentiers de randonnée pédestre.