Une 13e édition sous le signe de l’inclusion et du dépassement

La Fondation santé Jonquière et le Centre de réadaptation du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean donnent ce lundi le coup d’envoi officiel de la 13e édition de L’Autre Défi, qui se déroule du 2 au 6 juin dans l’ensemble de la région.

Rappelons que L’Autre Défi a pour mission de favoriser l’intégration et la participation sociale des personnes vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, en leur offrant de relever un défi personnel dans un cadre valorisant et accessible.

Deux grands rendez-vous régionaux sont ainsi à ne pas manquer, soit l’événement qui se tiendra ce mardi à 13h aux Plaines Vertes d’Alma, et celui du parc Saint-Jacques à Jonquière, jeudi à compter de 10h. Des marcheurs de tous âges seront rassemblés, en plus de leurs proches, de professionnels du réseau de la santé et de nombreux partenaires.

Les fonds amassés au cours de cette semaine permettront l’acquisition d’équipements sportifs ou de loisirs adaptés, offerts en prêt pour favoriser l’essai ou l’initiation à diverses activités. Pour cette 13e édition, M. Steeve Bouchard agit à titre de porte-parole, celui qui a réussi à remarcher après avoir été atteint d’une inflammation ayant affecté les deux tiers de sa moelle épinière.

À ce jour, plus de 68 000 $ ont été amassés. En 2024, l’événement avait permis de recueillir 64 102,18 $.