Jonathan Bellemarre annonce sa candidature comme conseiller municipal pour le district 8

M. Jonathan Bellemarre, conseiller en sécurité financière, annonce officiellement sa candidature en vue des prochaines élections municipales. Il se présente au poste d’élu municipal pour le district 8 Signay-Labarre, qui comprend le Quartier-des-Fleurs, la partie sud du quartier Château d’eau ainsi que le quartier des Fondatrices à Alma.

Il s’agit du district dans lequel M. Bellemare a grandi et dans lequel il a choisi d’établir sa famille en 2011. Son vif intérêt pour la politique l’a amené à compléter un baccalauréat en politique et histoire, puis à s’impliquer davantage au niveau provincial.

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il s’engage dans le milieu scolaire depuis une dizaine d’années, que ce soit au sein du conseil d’établissement, dans le comité de parents et depuis cinq ans sur le conseil d’administration du Centre de services scolaire Lac-Saint-Jean. Ces implications lui ont permis de développer les compétences requises pour représenter différents groupes de personnes, défendre leurs intérêts et concilier la réalité administrative et celle du terrain.