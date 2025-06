Le Tour du Lac devient une entité touristique officielle à part entière. C’est devant la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, que le circuit de 263 kilomètres a été inauguré, lundi, à Alma.

Le Quotidien rapporte que celui-ci devient ainsi la 19e route touristique du Québec, et la toute première à être implantée dans la région du Lac-Saint-Jean. L’organisme derrière l’initiative, Destination Lac-Saint-Jean, incite les visiteurs, que ce soit à vélo, à moto, en voiture ou en VR, à emprunter le trajet balisé et découvrir ses différents attraits. En plus du circuit bien connu de la route 169, la route touristique propose aussi des boucles à l’extérieur des grands axes routiers.

Jusqu’à maintenant, 16 attraits sont identifiés au Tour du Lac, dont le parc national de la Pointe-Taillon, le Zoo sauvage de Saint-Félicien et l’Économusée de la confiturière Délices du Lac-Saint-Jean. La directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord, estime qu’il s’agit d’un outil qui sert énormément, autant sur le plan du marché intra-Québec qu’à l'international.