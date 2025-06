Une expérience unique qui gagne en popularité

Les 18 terrains de camping aménagés en 2022 sur trois îles au large de Saint-Gédéon sont de plus en plus populaires auprès des amateurs de plein air selon le directeur du parc national de la Pointe-Taillon, François Guillot. Près de 40 nuitées ont été enregistrées l’année dernière et la tendance devrait se maintenir cette saison selon lui.

« Les gens apprécient vraiment l’expérience dit-il, et jusqu’à maintenant, les commentaires sont extrêmement positifs. C’est en demande croissante, même si on n’a pas fait une grande campagne pour l’annoncer. »

Rappelons que la Petite île verte, l’île Connelly et l’île Beemer disposent chacune de six terrains équipés de tables de pique-nique, de ronds de feu et de toilettes sèches. Sur chaque île, des sentiers pédestres ont été tracés pour se promener et ainsi minimiser l’impact sur le milieu naturel.

Chacune est parsemée de belles petites plages de sable fin qui offre une vue à couper le souffle sur le lac Saint-Jean. On peut s'y rendre avec sa propre embarcation ou encore avec une navette en bateau. La location de kayak de mer et des excursions guidées sont aussi offertes par l'entreprise Équinox Aventure de Saint-Gédéon.

Rien de mieux pour s'évader du quotidien que quelques nuits de camping en insulaire, souligne François Guillot.

Des emplacements paradisiaques

« Ce sont vraiment de beaux emplacements, lance-t-il. C’est paradisiaque! Il y a des plateformes pour monter une tente et le coup d’œil est magnifique. Une île, ça a toujours une connotation exotique. Environ 50 % des gens y vont par leurs propres moyens, principalement en kayak. Ils peuvent y passer une journée ou plusieurs nuits. »

Le directeur du parc national de la Pointe-Taillon ajoute que les campeurs sont responsables jusqu’à maintenant et rapportent leurs déchets.

« Ça se passe bien parce que cette clientèle est sensibilisée à ça et on y va régulièrement pour faire de l’entretien et patrouiller. »

Et même si ces îles sont toujours accessibles facilement pour quiconque possède une embarcation, il n’y a pas eu de vandalisme.

« Avant que ces îles soient intégrées au parc, beaucoup de gens les utilisaient. C’est sûr qu’il y a encore des gens qui regrettent l’époque où on pouvait y aller n’importe quand et comment, mais si on n’était pas intervenu pour les protéger à long terme, elles se seraient certainement dégradées. Ça donne des fruits et on suit de près l’état de santé des îles. »

Les personnes intéressées à vivre l’expérience peuvent réserver leur emplacement en appelant le Centre de relations clients au 1 800 665-6527 ou directement au parc national de la Pointe-Taillon (secteur Camp-de-Touage-Les-Îles) au 418 347-5371, poste 6660.