De nouvelles activités pour pimenter le party!

Le Festival des bières d’Alma fait place à la nouveauté pour sa 11e édition, qui se déroulera du 24 au 26 juillet prochain dans le centre-ville d’Alma.

Le Festival des bières, c’est d’abord plus d’une cinquantaine d’exposants de microbrasseries et de microdistilleries de partout au Québec, sans oublier les exposants alimentaires à bord de leur foodtrucks. Mais cette année, les organisateurs ont décidé de pimenter un peu le Festival avec l’ajout de nouvelles activités, dont les Olympiades Bière festive.

« On n’a rien inventé, on le concède. Mais les Olympiades de Terre Festive, qui se sont tenues en 2023 et en 2024 à Hébertville, ont marqué tellement de valeureux guerriers qu’on a décidé de leur rendre hommage en élaborant notre propre tournoi », indique la responsable des communications du Festival des bières d’Alma, Katherine Boulianne.

En équipe de quatre, le samedi à partir de 13h30, les festivaliers seront invités à relever des défis à thèmes brassicoles « tous plus ridicules les uns que les autres ».

« Les défis amèneront les participants à déambuler dans le centre-ville almatois, et pourraient leur rapporter de quoi étancher leur soif! », résume Katherine Boulianne avec une touche de mystère. Elle recommande aux participants de « laisser leur égo à la maison et de préparer leur cri d’équipe! »

Il est possible de s’inscrire aux Olympiades Bière festive au www.bieresalma.com/olympiades au coût de 40 $ par équipe.

Lutte de la NSPW

Autre nouveauté qui fera son entrée dans le cadre de la 11e édition du Festival: des combats de lutte organisés par la NSPW le samedi, à compter de 15h30.

La NSPW promet d’en faire voir de toutes les couleurs aux spectateurs avec un spectacle concocté expressément pour le Festival. Sept combats épiques auront lieu. Ceux-ci mettront également en vedette des lutteurs de la JCW et de la AWE.

Les spectacles

Il y en aura tous les soirs à 17h15, 19h30, et 21h30 alors que les artistes Bobby Lambert, Dany Nicolas, et Sandra Contour se succéderont en format 5 à 7.

Un programme double sera aussi chaque soir, à commencer, le jeudi 24 juillet, par Menoncle Jason et la Grand-messe – Hommage aux Cowboys Fringuants. Ensuite, le vendredi 25 juillet, ce sera au tour de Bruno Rodéo et de Bernard Adamus d’animer la foule, tandis que Marie Céleste et Zébulon monteront sur scène le samedi 26 juillet.

Les billets de la 11e édition du festival des bières d’Alma sont dès maintenant en prévente au www.bieresalma.com/billetterie.