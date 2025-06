Alma se mobilise ce soir pour le Relais pour la vie

Ce samedi 7 juin 2025, la communauté d’Alma se réunira aux Plaines vertes pour le Relais pour la vie. Dès 18 h, les participants entameront une soirée de marche, de recueillement et d’engagement, dans le but de soutenir les personnes touchées par le cancer et de financer la recherche.

Le thème de cette année, Célébrons chaque pas, souligne l’importance de chaque geste dans la lutte contre le cancer.

La soirée débutera par le Tour de l’espoir, une marche honorant les personnes ayant vécu l’expérience du cancer. Plus tard, la Cérémonie des luminaires offrira un moment de recueillement, où des bougies seront allumées en mémoire des êtres chers disparus.

Depuis sa création en 1999, le Relais pour la vie a permis de recueillir plus de 615 millions de dollars pour financer des projets de recherche novateurs, des programmes de soutien et des initiatives de prévention.

Il est encore possible de s’inscrire, de former une équipe ou de faire un don en ligne sur le site officiel du Relais pour la vie : relaispourlavie.ca.