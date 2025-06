La Marmite fumante déménagera dans l’immeuble Coderr 

L’organisme communautaire La Marmite fumante pourra déménager dans de tout nouveaux locaux grâce à un soutien financier de 220 000 $ offert par Alma.

Les nouveaux locaux de La Marmite fumante seront aménagés à même le nouvel immeuble à logements du Groupe Coderr, lequel est actuellement en construction le long du boulevard des Cascades, à proximité du pont Carcajou.

L’aide financière d’Alma permettra plus précisément à l’organisme de se procurer les équipements nécessaires à la mise en place d’une cuisine communautaire au sein de l’immeuble de 60 logements sociaux et abordables.

Selon la municipalité, « ce geste concret vise à appuyer un organisme communautaire essentiel qui oeuvre chaque jour à nourrir les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Grâce à cette nouvelle cuisine, La Marmite fumante pourra bonifier ses services, préparer davantage de repas et répondre à une demande malheureusement grandissante. »

Le déménagement de La Marmite fumante, actuellement locataire du presbytère Saint-Joseph, est prévu pour le début de 2026.

Pas un luxe

En 2024, la Marmite fumante a servi 24 000 repas, soit 4 000 de plus qu’en 2023. Avec l’aggravation de l’insécurité alimentaire à Alma, l’amélioration et l’accroissement de l’offre de la soupe populaire s’imposaient.

« On le voit tous les jours: de plus en plus de gens vivent dans la précarité, et les besoins explosent. Ce soutien de la Ville d’Alma, c’est un geste de solidarité majeur qui va nous permettre de poursuivre notre mission dans des conditions beaucoup plus adaptées », estime Réjean Couture, président de La Marmite fumante.

« En intégrant une cuisine communautaire à ce projet de logements sociaux et abordables, on renforce le tissu social et on crée un milieu de vie plus humain et solidaire. C’est exactement ce que nous cherchons à bâtir avec ce projet collectif », ajoute pour sa part Josée Gauthier, directrice générale de Groupe Coderr.

Active depuis plus de 30 ans, La Marmite fumante s’est illustrée comme un lieu d’accueil, de dignité et d’entraide. Les nouveaux locaux de l’organisme contribueront à le rendre plus accessible en plus d’améliorer les conditions de travail des bénévoles et du personnel qui y travaillent.

« Dans un contexte où les besoins augmentent, nous sommes fiers d’appuyer La Marmite fumante, qui prend soin des membres les plus fragiles de notre population. Cet organisme est un pilier de solidarité à Alma », souligne la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.