La conseillère Véronique Fortin quitte la politique municipale 

La conseillère du district 5 d’Alma Véronique Fortin ne sera pas candidate lors des prochaines élections municipales. C’est toutefois avec un bon souvenir qu’elle dit tirer un trait, du moins pour le moment, sur sa carrière en politique municipale.

La conseillère, qui aura accompli deux mandats de quatre ans, tenait à expliquer les raisons de son départ.

« Je suis, depuis janvier 2024, la directrice de bureau du député fédéral de Lac-Saint-Jean Alexis Brunelle-Duceppe. Cette implication politique est aussi stimulante qu’exigeante. J’ai décidé d’honorer la dernière année de mon mandat en continuant de vous servir avec autant d’ardeur, mais je savais qu’à long terme, pour garder l’équilibre et pour que vous ayez le meilleur service citoyen possible, je devais faire des choix. J’ai donc choisi de quitter ma fonction de conseillère au terme de ces 8 ans d’engagement citoyen. »

Enrichissant

Véronique Fortin affirme par ailleurs ne pas repartir bredouille de ses huit ans au conseil de ville d’Alma. Des choses, elle en a appris.

« Maintenant, je peux vous expliquer ce qu’est une dérogation mineure, un droit de péremption, un plan de gestion des milieux humides et hydriques. Je peux vous dire combien coûtent un kilomètre d’asphaltage, un mètre de trottoir, une nouvelle piscine municipale. J’ai acquis des milliers de connaissances, et plus facilement que je ne l’aurais imaginé », confie celle qui dit pourtant avoir débuté son premier mandat avec le syndrome de l'imposteur.

Véronique Fortin dit également repartir beaucoup plus outillée personnellement et professionnellement.

Son passage au conseil de ville lui aura notamment permis d’aiguiser sa « capacité à poser des questions et à s’affirmer ». Les débats et les échanges auxquels elle a pris part l’ont également amenée à améliorer son écoute et son tact.