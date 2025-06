Pier-Olivier Cloutier veut porter la voix des citoyens du district 5 

Pier-Olivier Cloutier sera candidat aux prochaines élections municipales à Alma. Il souhaite succéder à Véronique Fortin au poste d’échevin du district 5.

L’avocat et résident du quartier Saint-Pierre croit avoir tout ce qu’il faut pour relever ce défi.

« J’ai ce qu’il faut pour contribuer au développement de notre ville tout en y amenant une perspective qui m’est propre, mais en laquelle mes voisins et voisines des quartiers Saint-Pierre, Villebois et Château d’eau se reconnaîtront », affirme l’avocat et ancien commissaire scolaire.

La politique, ça le connaît

La politique n’est pas quelque chose d’étranger à Pier-Olivier Cloutier, lui qui a entre autres été directeur du bureau du député fédéral Alexis Brunelle-Duceppe ainsi qu’attaché politique pour l’ex-député provincial Alexandre Cloutier.

Pier-Olivier Cloutier se dit donc, du fait de ses fonctions antérieures, déjà rompu à l’exercice de plusieurs des tâches qui constituent le mandat de conseiller municipal, à savoir celles de défendre les citoyens, de répondre à leurs questions, d’obtenir les services auxquels ils ont droit et de trouver des solutions à leurs problèmes.

« Grâce à l’expérience que j’ai acquise dans les 11 dernières années, j’ai une connaissance transversale de notre milieu social, économique, scolaire et politique. Je veux mettre mon expérience professionnelle à la disposition des Almatoises et des Almatois ainsi qu’au service de ma ville que j’ai et dont je suis fier. »

Les citoyens du district 5 risquent fort d’avoir la visite du candidat au cours des prochains mois puisque ce dernier affirme qu’il ira frapper à « toutes les portes afin d’entendre leurs préoccupations ».