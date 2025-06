Jonathan Bellemarre sera candidat dans le district 8 d’Alma 

Jonathan Bellemarre sera candidat au poste de conseiller municipal du district 8 d’Alma, le quartier où il a grandi, fondé une famille, et qu’il souhaite maintenant servir.

« J’ai toujours eu un vif intérêt pour la politique, explique-t-il, ce qui m’a poussé à terminer un baccalauréat en politique et histoire, puis à m’impliquer au niveau provincial. Cet intérêt provient de mon désir de contribuer au développement de mon milieu et de mettre à profit mon temps et mes connaissances au service des organisations. »

C’est d’ailleurs dans cette même optique qu’il dit s’impliquer dans le milieu scolaire depuis une dizaine d’années, que ce soit au sein du conseil d’établissement, au comité de parents et depuis cinq ans, dans le conseil d’administration du Centre de services scolaire Lac-Saint-Jean.

Selon Jonathan Bellemarre, son implication dans le milieu scolaire lui a permis de développer les compétences requises pour représenter des individus, défendre leurs intérêts et concilier la réalité administrative avec la réalité du terrain.

« Je souhaite maintenant poursuivre mon implication au niveau municipal afin de représenter mes concitoyens et concitoyennes, de porter leur voix au conseil de ville et surtout, d’être à leur écoute. »

Le poste de conseiller du district 8 est actuellement occupé par Alain Fortin.