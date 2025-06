La saison touristique officiellement lancée à Saint-Gédéon

La saison touristique 2025 a été officiellement lancée ce soir à Saint-Gédéon. Plus de 50 personnes se sont rassemblées pour l’occasion dans la nouvelle salle multifonctionnelle La Grandmontoise aménagée dans l’église, en plein cœur du village.

Plusieurs gens d’affaires du secteur étaient présents, ainsi que des citoyens. Des kiosques d’information avaient également été installés pour faire la promotion des produits et des services offerts localement.

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, était tout sourire.

« On a invité les dirigeants d’entreprises à venir nous voir, ainsi que la population et les nouveaux arrivants aussi, pour bien commencer la saison. C’est un bel été qui s’en vient chez nous. »

Pour illustrer l’impact du tourisme dans sa municipalité, le maire rappelle que la population de Saint-Gédéon passe de 2300 personnes à environ 8000 durant l’été.

« C’est important d’être accueillant et les gens de chez nous le sont, souligne-t-il. On a une bonne réputation et on veut la conserver. Les terrains de camping affichent souvent complet durant l’été. Nos plages sont magnifiques et c’est le meilleur endroit pour assister à de beaux couchers de soleil sur le lac. »

Parmi les nouveautés pour cette saison, Émile Hudon signale qu’un restaurant italien, la Zucca Taverne, vient d’ouvrir ses portes sur la rue Dequen.

La présidente de la Société de développement de Saint-Gédéon, Marie Gagnon, souligne que c’est un nouvel attrait qui s’ajoute à plusieurs autres.

« Quand on pense à manger, il y a beaucoup de variétés dans notre secteur. Sur le chemin de la plage, il y a notamment le Camp du Draveur, la cuisine de rue Thai, la Microbrasserie du lac Saint-Jean, sans oublier L’Auberge des îles qui a une excellente table. Dans le village, il y a aussi le casse-croûte Perron opéré par Nutrinor et la fromagerie Médard qui fait également de la boulangerie. On est très gâté! »

Marie Gagnon ajoute que le marché public sera aussi de retour tous les samedis du 21 juin au 16 août, sur le chemin de la plage.

« C’est un des plus gros projets qu’on chapeaute et ça fait plus de 15 ans que ça existe. C’est le seul dans la région et on est très fier. Il y aura plus de 25 exposants du secteur agroalimentaire et des artisans cet été. »