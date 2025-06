Jacinthe Larouche se porte candidate à la mairie   

Celle qui a occupé la fonction de directrice générale du Mouvement Desjardins pendant plus de 20 ans, Jacinthe Larouche, annonce qu’elle sera candidate à la mairie de la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon, lors des prochaines élections municipales.

La principale intéressée mentionne avoir le désir de s’impliquer au sein de sa communauté.

« Ma philosophie de gestion, basée sur le respect, la responsabilisation et l’optimisme, me sera certainement très utile pour affronter les défis actuels en ce qui concerne les règles de civisme, de l’importance de la participation citoyenne et du besoin d’une vie empreinte de sécurité et d’espoir en l’avenir », laisse-t-elle savoir.

Elle ajoute que sa présence dans de nombreux conseils d’administration témoigne de sa passion de vouloir s’impliquer, de faire avancer les causes et de créer de la valeur pour les milieux de vie dans lesquels elle a œuvré.

« Saint-Henri-de-Taillon est en bordure du merveilleux lac Saint-Jean et offre un décor et un environnement propice à une belle qualité de vie. Quelle belle assise pour rêver de notre municipalité et se donner une vision d’avenir propre à rallier les élus, tout comme les citoyens qui sont fiers de leur patelin. C’est ce que j’entends réaliser dans un futur proche », assure-t-elle.

Jacinthe Larouche a l’intention de visiter l’ensemble des quartiers au cours de l’été afin d’entendre les préoccupations et connaître les projets des citoyens. Conséquemment, elle produira son programme électoral à la mi-septembre.