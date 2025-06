Ce samedi 21 juin, Québecissime débarque à Labrecque! La municipalité du Lac-Saint-Jean promet des festivités hautes en couleur dans le cadre des célébrations de son centenaire, en plus de celles de la St-Jean-Baptiste.

La journée débutera d'abord sur le coup de 14h00, au Centre des loisirs de Labrecque sur la rue d'Olympie, pour le rassemblement des familles. Une ambiance divertissante est promise pour les parents et enfants du secteur. Seront sur place le foodtruck Cétrobon et l'amusement mobile La jungle de Jack. La Route des Légendes sera également de passage avec ses trois spectacles, écrits par Jimmy Doucet et mis en scène par Hubert Bolduc. Jeux de poche, ping-pong, pétanque et musique sont aussi au menu.

Le souper dans les rues aura quant à lui lieu vers 17h00, dans la rue Louiselle Morin, entre le terrain de soccer et le skatepark.

« L’objectif du souper dans les rues est de créer un moment chaleureux et festif où les familles se réunissent pour partager un bon repas en plein cœur du village », commente la municipalité via sa page Facebook.

Les gens intéressés peuvent y amener leur propre repas, comprenant la vaisselle et des boissons alcoolisées ou non. Ils peuvent aussi se le faire préparer par l'épicerie HTB. Les options de repas plus détaillées sont accessibles via la page Facebook de l'événement.

Québecissime spécial St-Jean

Le dôme de la Municipalité de Labrecque sera aussi l'hôte d'un spectacle flamboyant en soirée. En effet, la compagnie bien connue Québecissime en mettra plein la vue dès 20h00 dans un spectacle spécialement orchestré pour la St-Jean-Baptiste.

Les billets pour le spectacle sont d'ailleurs en vente maintenant via https://lepointdevente.com ou en se les procurant directement à l'épicerie HTB.

Le tout sera suivi, à 22h30, du célèbre feu d'artifice gracieuseté du Camping Domaine Lemieux.